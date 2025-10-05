Ștefan Hrușcă pornește într-un nou turneu național de colinde, o reîntoarcere la sufletul Crăciunului

Ștefan Hrușcă revine și în acest decembrie pe scenele din România, într-un turneu național ce promite nu doar un recital, ci o trăire, o întâlnire cu spiritul autentic al sărbătorii, prin colinde care vindecă și aduc împreună.

Turneul „Ștefan Hrușcă – Colinde” este un moment de respiro într-o lume grăbită, o reîntoarcere la valorile care ne definesc: credință, familie, rădăcini. În glasul artistului se ascund ierni de demult, seri la gura sobei și emoții păstrate cu grijă în colțul cel mai curat al inimii.

„Colindul nu e doar cântec – este rugăciune și legământ. E ce rămâne viu, când totul pare să fi trecut.” – mărturisește Ștefan Hrușcă, într-un moment de sinceritate artistică ce va străbate fiecare recital al acestui turneu.

Publicul va regăsi în program colinde tradiționale cu ecou arhaic, dar și melodii devenite emblematice, piese care, an de an, reînvie magia sărbătorii în casele și inimile românilor. Cu o voce inconfundabilă și o prezență scenică mereu caldă, Hrușcă reușește să aducă liniște, dar și lumină, în fiecare oraș pe care îl atinge cu acest dar muzical.

Fie că ești acasă sau departe, concertul său rămâne un punct de legătură între generații, între trecut și prezent, între tradiție și trăire.

Turneul național „Ștefan Hrușcă – Colinde” este organizat de Prestige Art Production și include următoarele date:

10 decembrie, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională Română

14 decembrie, ora 20:00 – Miercurea – Ciuc, Casa de cultură a Sindicatelor

15 decembrie, ora 20:00 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților „Dumitru Farcaș”

16 decembrie, ora 20:00 – Satu Mare, Casa de Cultură a Sindicatelor

17 decembrie, ora 20:00 – Oradea, casa de Cultură a Sindicatelor

20 decembrie, ora 20:00 – Deva, Centrul Cultural

21 decembrie, ora 19:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

22 decembrie, ora 20:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

24 decembrie, ora 19:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

25 decembrie, ora 19:00 – Brașov, Teatrul „Sică Alexandrescu”

26 decembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

