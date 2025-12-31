Talent, educație și performanță, Gabriel Popescu, un tânăr de 12 ani, debutează pe scena TNB în cadrul Regalului Vienez

Alături de mentorul său, profesorul și chitaristul Mădălin Antonesei, Gabriel a interpretat cu sensibilitate și rafinament Tango to Evora și canțoneta Chitarra romană, în transcripție pentru două chitare, emoționând profund audiența formată din peste 2.000 de spectatori, două săli sold out într-o singură seară. Un debut susținut la cel mai înalt nivel artistic, cu o sală arhiplină și un repertoriu select.

Programul serii a fost o adevărată sărbătoare muzicală, atent construită pentru a îmbina rafinamentul operei cu farmecul colindelor și exuberanța dansurilor tradiționale. Publicul s-a bucurat de interpretări remarcabile ale unor arii și duete celebre, precum „Una furtiva lagrima” din Elixirul dragostei de Donizetti, „Brindisi” și „Sempre libera” din La Traviata de Verdi, dar și „Liber schweigen”, duetul plin de umor din Văduva veselă de Lehar. Aceste momente au fost susținute de soliști de operă, soprana de coloratură Carmen Lopez, tenorul italian Paolo Spagnuolo, unul dintre puținii discipoli ai legendarului Luciano Pavarotti și baritonul Alfio Grasso de la Teatro di Opera di Roma.

În egală măsură, spectacolul a inclus lucrări orchestrale emblematice, precum „Dunărea albastră” de Johann Strauss și „Balada Păsările tinereții noastre” de Eugen Doga, alături de polci antrenante „Tritsch-Tratsch-Polka” și tarantele italiene, precum „C’ela luna mezzo al mare”. Unul dintre cele mai aplaudate momente ale serii a fost interpretarea electrizantă a Csardas-ului de Vittorio Monti, în versiunea violonistului și dirijorului Bogdan Costache, direct din mijlocul publicului.

În spiritul sărbătorilor, nu au lipsit colindele tradiționale, de la „Sanie cu zurgălăi” și „O, ce veste minunată”, până la internaționalele „Silent Night” și „Jingle Bells”, completând o seară de excepție, încărcată de emoție, virtuozitate și bucurie colectivă.

Evenimentul, organizat de Prestige Art Production, a fost o demonstrație a potențialului pe care România îl are în formarea viitorilor artiști. Gabriel Popescu este elev al Școlii Gimnaziale de Arte nr. 5 din București și are deja în palmares distincții importante, atât pe plan național, cât și international, din care amintim doar Premiul I la Sinaia International Guitar Festival, ediția 41; Premiul I de Excelență la Concursul Național „Iosif Sava”, ediția a VIII-a; Premiul I la Concursul Internațional „Talente în Afirmare”, ediția a XIII-a; Premiul II la Concursul Internațional „Eduard Pamfil”, ediția a XXV-a și Premiul Special – Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, etapa națională. Este dovada vie că investiția în educația artistică are impact direct în societate și contribuie la formarea unei generații valoroase și capabile.

Prezența lui Gabriel va fi remarcată din nou în 2026, în cadrul turneului „Simfonia Iubirii”, care va aduce în fața publicului din întreaga țară lucrări dedicate iubirii, interpretate într-o formulă orchestră–cor–balet.

Eveniment prezentat de Prestige Art Production, un demers firesc, parte din angajamentul constant de a promova tinerele talente din domeniul artistic.

