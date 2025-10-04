Taylor Swift lansează albumul „The Life of a Showgirl”

Conform NBC News, Taylor Swift adaugă un nou capitol carierei sale odată cu lansarea albumului „The Life of a Showgirl”.

Discul devine disponibil de vineri, iar fanii au așteptat momentul pregătiți să rămână treji până târziu pentru a asculta noile piese.

Noul material discografic este însoțit de o estetică vizuală puternic marcată de nuanțe de portocaliu și verde mentă.

Pe coperta albumului, Swift apare semi-scufundată în apă, purtând un top strălucitor, cu titlul „The Life of a Showgirl” scris în litere portocalii cu sclipici.

Artista a dezvăluit coperta și titlul albumului într-un episod al podcastului „New Heights”, găzduit de logodnicul ei, jucătorul de fotbal american retras Travis Kelce, și fratele acestuia, Jason Kelce.

Reacția lui Jason a fost una entuziastă, în timp ce Swift a confirmat: „Acesta este noul meu album.”

„The Life of a Showgirl” marchează cel de-al 12-lea album de studio al cântăreței, consolidându-i statutul de una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală globală.

(sursa: Mediafax)