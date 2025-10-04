Taylor Swift lansează albumul „The Life of a Showgirl”

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Oct 2025   •   22:00
Cântăreața americană Taylor Swift își lansează cel de-al 12-lea album de studio, intitulat „The Life of a Showgirl”, marcând începutul unei noi ere muzicale pentru artista cu milioane de fani în întreaga lume.

Conform NBC News, Taylor Swift adaugă un nou capitol carierei sale odată cu lansarea albumului „The Life of a Showgirl”.

Discul devine disponibil de vineri, iar fanii au așteptat momentul pregătiți să rămână treji până târziu pentru a asculta noile piese.

Noul material discografic este însoțit de o estetică vizuală puternic marcată de nuanțe de portocaliu și verde mentă.

Pe coperta albumului, Swift apare semi-scufundată în apă, purtând un top strălucitor, cu titlul „The Life of a Showgirl” scris în litere portocalii cu sclipici.

Artista a dezvăluit coperta și titlul albumului într-un episod al podcastului „New Heights”, găzduit de logodnicul ei, jucătorul de fotbal american retras Travis Kelce, și fratele acestuia, Jason Kelce.

Reacția lui Jason a fost una entuziastă, în timp ce Swift a confirmat: „Acesta este noul meu album.”

„The Life of a Showgirl” marchează cel de-al 12-lea album de studio al cântăreței, consolidându-i statutul de una dintre cele mai influente figuri din industria muzicală globală.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: taylor swift album the life of a showgirl
