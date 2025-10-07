Taylor Swift, vânzări record pentru „The Life of a Showgirl”

Swift și-a doborât recordul pentru cele mai multe vânzări în prima săptămână, într-o singură zi, potrivit AP. Ultimul ei album, „The Tortured Poets Department” din 2024, a acumulat 2,61 milioane de unități echivalente în SUA în prima săptămână.

„The Life of a Showgirl” a devenit, de asemenea, a doua săptămână cu cele mai mari vânzări pentru orice album din era modernă, de când Luminate a început să urmărească vânzările în 1991. Acest lucru a fost realizat, de asemenea, într-o singură zi.

În prezent, piesa „25” a lui Adele, care s-a vândut în 3,378 milioane de exemplare în prima săptămână din 2015 în SUA, deține primul loc.

De asemenea, potrivit Luminate, „The Life of a Showgirl” a doborât deja recordul pentru cele mai multe exemplare de album de vinil vândute într-o singură săptămână în SUA, cu 1,2 milioane de exemplare.

(sursa: Mediafax)