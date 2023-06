Turneul extraordinar Pianul Călător 13 al pianistului Horia Mihail s-a încheiat la Sala Radio din București

”Horia Mihail ne anunța că asistăm la un concert care ne va purta prin mai multe colțuri de pe continent. A fost mai mult de atât, a fost o călătorie prin lumea muzicii, a ideilor și a gândurilor compozitorilor care s-au inspirat din folclorul altor popoare și au creat piese clasice, pentru ca spectatorii să afle împreună, până la finalul concertului, că muzica unește suflete indiferent de colțul din care provin”. Sunt cuvintele unei spectatoare din Pitești care a venit la București special pentru a-l asculta pe pianist.

O altă spectatoare, care îl aștepta la finalul concertului pentru un autograf, a punctat: ”A fost fabulos! Îl urmăresc pe Horia de mulți ani. De fapt, cred că am ratat unul sau două dintre concertele pe care le-a susținut de-a lungul timpului la București în cadrul Pianului Călător.”

Unui tânăr absolvent de Conservator venit cu prietena la concert i se citea entuziasmul în ochi: ”Un pianist excepțional, cu o sensibilitate ieșită din comun! Un concert cu mai multe piese inspirate din folclor cum rar auzi! Mulțumim, Horia Mihail!”

Concertul de la București a încheiat ediția din acest an a Turneului Național Pianul Călător. Pianistul Horia Mihail are deja planul făcut pentru a XV-a ediție: ”Abia aștept să vină ediția cu numărul 15 peste doi ani de zile, pentru că deja m-am gândit la ce voi face, și anume, The best of Pianul Călător, o selecție de muzici care se vor fi desfășurat vreme de 14 ediții. Iar pentru anul viitor păstrez surpriza pentru mai târziu.”(Horia Mihail)

În ultimii 12 ani, pianistul Horia Mihail a vizitat zeci de orașe din țară însoțit de pianul călător sau cântând pe pianele din orașele în care a ajuns, susţinând peste 200 de concerte. Acum, cele 5 piane călătoare puse la dispoziţie de Radio România, sunt încredinţate comunităților din Caracal, Deva, Alba Iulia, Tulcea și Roman.

PROGRAM MUZICAL PIANUL CĂLĂTOR 2023

Bartok – Șase Dansuri Populare Românești, Sz. 56

Schubert – Hungarian Melody, în si minor, D.817

Chopin – Patru Mazurci op. 33

Grieg – Improvizații pe două cântece populare norvegiene, op. 29

Glinka – Nouvelles Quadrilles Francaises

Dvorak – Scottish Dances, op. 41

Ravel – Alborada del Gracioso

Brahms – Variațiuni pe un cântec maghiar, op. 21 nr. 2

Brediceanu – Dansuri populare românești

Dediu – Hora din Moldova