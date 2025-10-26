Turneul Național Orgile României - Amour ajunge la București. Un concert extraordinar la patru mâini, pe orga Ateneului Român, pe 9 noiembrie, în matineu

Este pentru prima dată când publicul din Capitală va asculta un asemenea repertoriu divers, adus pe clapele orgii de la Ateneu: de la Bach și Mozart, la Brahms și Liszt, de la arii celebre de Donizetti și Schubert, la romantismul lui Elgar sau la ritmurile americane ale lui Gershwin. Iar concertul se va încheia cu celebra Hymne à l’amour a lui Edith Piaf – imnul care dă tonul întregii ediții.

Concertul este construit ca o călătorie muzicală prin toate formele iubirii. „Tema Amour pornește din povestea noastră personală – suntem proaspăt căsătoriți și am dorit ca acest concert să fie o declarație de iubire prin muzică”, spune Maria-Luisa Antal.

„Ne dorim ca publicul din București să descopere o față diferită a orgii – un instrument capabil să redea emoții subtile, nu doar solemne, și să umple sala Ateneului cu vibrații de la sacru la romantic, de la clasic la modern”, adaugă Eduard Antal.

Înaintea concertului de la Ateneu, cei doi artiști vor susține un concert eveniment 1 noiembrie, ora 15:00 - Basilica Papale San Paolo fuori le Mura din capitala Italiei.

Orgile României este un Turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste.

PROGRAM MUZICAL Ateneul Român:

Gabriel Fauré (1845-1924) – “Prélude și Sicilienne” din Pelléas et Mélisande, Op. 80

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – “Allein Gott in der Höh sei Her”, BWV 663

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – “Adagio” din Concertul Brandenburgic nr. 6 în si bemol major, BWV 1051

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – “Là ci darem la mano”

Franz Schubert (1797-1828) – “Ständchen”, D. 957 Nr. 4

Edvard Grieg (1843-1907) – “Ich liebe dich”, Op. 41 Nr. 3

Gaetano Donizetti (1797-1848) – “Una furtiva lagrima”

Franz Liszt (1811-1886) – “Liebesträume” Nr. 3 în La bemol major, S. 54

Johannes Brahms (1833-1897) – “Intermezzo” în La major, Op. 118 Nr. 2

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) – “Swan Lake”, Op. 20 (Scena 1)

Edward Elgar (1857-1934) – “Salut d’amour”, Op. 12

George Gershwin (1898-1937) – “The Man I Love”

Felix Mendelssohn (1809–1847) – “Wedding March”, Op. 61

Alan Menken (n. 1949) – “Beauty and the Beast / Belle”

Edith Piaf (1915-1963) – “Hymne à l'amour”

