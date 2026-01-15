Un concert extraordinar de Anul Nou. O tradiție de elită. O seară care începe anul sub semnul eleganței vieneze

Această ediție specială reunește muzica familiei Strauss și capodopere lirice ale marilor contemporani, într-un program fastuos, conceput ca o adevărată sărbătoare sonoră: valsuri imperiale, polci pline de energie, arii și duete celebre din operele lui Verdi, Gounod și Rossini.

Magia acestei seri de excepție va fi redată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii „George Enescu”, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, alături soprana Veronica Anușca și tenorul George Vîrban, doi artiști apreciați pentru expresivitatea, forța interpretativă și prezența scenică remarcabilă.

Momentul culminant al serii îl reprezintă celebrul vals „Wiener Blut”, simbol al Vienei imperiale și al spiritului sărbătorii, alături de Kaiser-Walzer, „Unter Donner und Blitz” și alte lucrări care au consacrat definitiv tradiția concertelor de Anul Nou în întreaga lume.

De peste două decenii, Festivalul Johann Strauss oferă publicului din România șansa de a retrăi, an de an, eleganța și bucuria muzicii vieneze, într-un cadru de prestigiu și la un nivel artistic de excepție.

Dacă Concertul de Anul Nou de la Viena este un ritual al începutului de an, acesta este echivalentul său natural la București.

BILETE AICI: https://www.eventim.ro/eventseries/festivalul-johann-strauss-4031144

Locurile sunt limitate! Asigurați-vă din timp prezența la una dintre cele mai așteptate seri muzicale ale anului.

Începeți anul 2026 cu stil. Începeți-l cu Strauss.