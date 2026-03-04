Panică pe rețelele sociale: Zvonuri despre uciderea lui Quentin Tarantino în Israel. Care este adevărul?

Informațiile virale, neconfirmate de nicio sursă oficială, s-au răspândit rapid, provocând îngrijorare în rândul fanilor din întreaga lume.

Ce se întâmplă cu Quentin Tarantino

„Quentin este viu și nevătămat, iar familia lui este și ea în siguranță”, a spus o sursă apropiată, citată de e TMZ, contrazicând speculațiile apărute pe platforma X despre moartea sa într-un atac iranian asupra Israelului.

Contextul zvonurilor vine după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. În weekend, Statele Unite și Israelul au lansat raiduri împotriva unor oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei, iar Iranul a ripostat cu lansări de rachete balistice asupra bazelor americane și israeliene.

Quentin Tarantino și familia sa locuiesc o parte din an în Israel iar cealaltă jumătae de an în Los Angeles. Regizorul a declarat anterior că apreciază viața din Israel, chiar dacă zona este marcată de tensiuni frecvente.

Pe X au apărut imagini generate de inteligența artificială care îl arătau pe Tarantino într-un adăpost antiatomic, însă și acestea sunt false.

Regizorul și familia sa se află în siguranță, iar autoritățile și reprezentanții regizorului subliniază că informațiile despre moartea sa sunt complet nefondate, notteaeză spynews.ro.