Violonistul Gabriel Croitoru – 60 de ani – Concert aniversar la Ateneul Român

Evenimentul este organizat de Filarmonica George Enescu, iar biletele online pentru acest concert se găsesc aici: Concert simfonic aniversar - ticketing si înregistrare cu Oveit

„A cânta alături de tata pe scena Ateneului Român, într-un concert dedicat lui, mă emoționează și mă responsabilizează. Am crescut înconjurată de muzică, iar pasiunea mea pentru vioară se datorează în mare parte părinţilor mei. Să cânt alături de el înseamnă să duc mai departe o poveste începută prin sunetul viorii lui, o poveste care m-a făcut să iubesc muzica înainte de a ști ce înseamnă ea cu adevărat. Tata înseamnă pentru mine muzică”, spune Simina Croitoru.

Programul serii reunește două lucrări esențiale pentru orice violonist concertist: Concertul în re minor pentru două viori și orchestră, de Bach, și Concertul în re major pentru vioară și orchestră, de Brahms. Alegerea nu este întâmplătoare. Concertul dublu de Bach este una dintre cele mai frumoase „conversații” din literatura muzicală, o piesă a echilibrului și dialogului, în care cele două viori se completează și se ascultă una pe alta, o metaforă firească pentru relația dintre tată și fiică. Concertul pentru vioară de Brahms, pe de altă parte, este o lucrare amplă și profundă, un veritabil test de expresie și forță interioară, potrivit unui moment aniversar artistic și personal.

„Am cântat pe multe scene și în multe orașe din țară și din lume, dar nimic nu se compară cu momentul în care împărtăşeşti emoţia muzicii cu propriul copil. Faptul că voi urca pe scenă alături de Simina e, pentru mine, cea mai firească și cea mai frumoasă formă de continuare. Nu e doar o aniversare, e un fel de a spune că ceea ce iubești cu adevărat continuă...” spune Gabriel Croitoru.

De peste patru decenii, Gabriel Croitoru este una dintre prezențele constante și respectate ale scenei muzicale românești. Profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, membru al Cvartetului de Stat „Transilvania”, solist al Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, mult timp solist concertist al Orchestrelor Radio, el a reușit să îmbine performanța artistică cu o profundă vocație pedagogică.

Este, totodată, unul dintre puținii violoniști din lume care a cântat pe vioara Guarneri del Gesù „Catedrala”, care i-a aparținut lui George Enescu, obținând prin concurs dreptul de a o folosi începând cu anul 2008. Cu acest instrument, Gabriel Croitoru a susținut nenumărate concerte în țară și în străinătate și a dus muzica clasică în locuri unde rareori ajunge: de la sate și orașe mici până la mari scene europene, în cadrul turneului Vioara lui Enescu care s-a desfăşurat timp de 13 ani, din 2012 până în 2024.

În luna noiembrie, proiectul cunoscut până acum sub numele Vioara lui Enescu capătă o identitate nouă – Vioara și Enescu – şi se desfăşoară fără sprijinul Muzeului Național George Enescu, care a participat la toate edițiile precedente până în 2024, inclusiv.

În această toamnă, pe 18, 20 și 21 noiembrie, la Iași, Bistrița și Deva, Turneul Național Vioara și Enescu marchează continuarea proiectului început în 2012 într-o ediție aniversară Enescu ’70, iar detaliile pot fi găsite pe www.vioaraluienescu.ro.

Criticii îl descriu drept un violonist cu un sunet cald, rotund și o tehnică impecabilă, capabil să transforme fiecare apariție într-o experiență autentică. Pentru Gabriel Croitoru, însă, muzica nu e doar profesie, ci limbaj de viață: „Pentru mine, muzica n-a fost niciodată doar o meserie. E felul meu de a trăi. Tot ce mi s-a întâmplat: bucurii, oameni dragi, toate se regăsesc, cumva, în sunetul viorii. De asta spun mereu că nu pot separa viața de muzică. Una o hrănește pe cealaltă.” (Gabriel Croitoru)

Program muzical concert aniversar:

Johann Sebastian Bach – Concertul în re minor pentru două viori și orchestră, BWV 1043

Johannes Brahms – Concertul în re major pentru vioară și orchestră, op. 77

Biografie:

Gabriel Croitoru (n. 1965, Galaţi) este violonistul care a câștigat prin concurs, în anul 2008, privilegiul de a cânta pe vioara Guarneri del Gesu supranumită „Catedrala”, pe care a cântat George Enescu (instrument pus la dispoziție și aflându-se în patrimoniul Muzeului Naţional „George Enescu”).

Cu o amplă carieră internaţională, Gabriel Croitoru este la ora actuală solist concertist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești (din anul 1987), membru (vioara I) al Cvartetului de Stat „Transilvan” al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca, profesor universitar dr. la Universitatea Naţională de Muzică București, iar în perioada 2010-2022 a fost solist concertist al Orchestrelor și Corurilor Radio România.

De-a lungul carierei, Gabriel Croitoru a evoluat pe scenele tuturor filarmonicilor din România și ale multor instituții de prestigiu din lume, colaborând cu orchestre precum London Royal Philharmonic, Gewandhaus Orchester Leipzig, Orchestra de Cameră „Regina Sofia”, Festival Strings of Lucerne Chamber Orchestra, precum și cu ansambluri simfonice din Monte Carlo, Salonic, Malaga, Sevilla, Galicia, Pamplona, Cannes, Lyon sau Marsilia.

Din 2012 până în 2014, Gabriel Croitoru s-a remarcat prin participarea la turneele naționale „Vioara lui Enescu” și „Duelul viorilor – Stradivarius vs. Guarneri”, alături de violonistul Liviu Prunaru și pianistul Horia Mihail. Aceste proiecte au adus muzica clasică mai aproape de publicul din întreaga țară, devenind repere ale vieții culturale românești contemporane. În toți acești ani, Gabriel Croitoru a mânuit vioara Guarneri del Gesu supranumită „Catedrala”, pe care a cântat George Enescu.