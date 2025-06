Ce spune violonistul român care a cântat în fața Papei Leon al XIV-lea, în Capela Sixtină: „Sunt copleșit de emoție și extrem de onorat"

Acesta este solist concertist al Orchestrei Radio România de 20 ani și a fost decorat cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler.

Ce spune Alexandru Tomescu

Alexandru Tomescu a participat la un eveniment solemn în memoria Cardinalului Iuliu Hossu. Violonistul a cântat Balada lui Ciprian Porumbescu și Bach, în prezența Papei Leon al XIV-lea și a audienței din Capela Sixtină.

„Sunt copleșit de emoție și extrem de onorat, ca muzician să fiu invitat la acest eveniment, să pot duce muzica lumii în acest fabulous loc și în fața Sfântului Părinte, Papa Leon XIV”, a scris Alexandru Tomescu pe rețelele de socializare.

El a povestit ce emoții a avut când a aflat că trebuie să cânte în Capela Sixtină.

„Am primit un telefon: Recunosc, am crezut că este o glumă. Am întrebat încă o dată. Eram la telefon cu Silviu Vexler, președintele Comunității Evreilor din România.

În trei zile trebuia să fiu în Capela Sixtină. Și domnul Vexler a continuat: < >”, a spus Alexandru Tomescu pentru Hotnews.

„Și, mai concret, aveam programare la dentist. Am lăsat totul deoparte și am exersat Bach și Ciprian Porumbescu. Cântam pentru Papă, în Capela Sixtină!” a mai adăugat artistul.

Alexandru Tomescu a câștigat în 2007 și 2023 competiția Stradivarius Elder-Voicu. Timp de cinci ani are astfel privilegiul de a cânta cu această vioară.

Instrumentul a fost folosit timp de 40 de ani de maestrul Ion Voicu, după ce a fost cumpărată în 1956 de statul român cu 70.000 de franci elvețieni, și este considerată unul dintre cele mai bine conservate viori Stradivarius. În 2007, aceasta a fost evaluată la 1,2 milioane de dolari.

Însă Alexandru Tomescu nu a cântat la ea în Capela SIxtină deoarece nu a avut timp să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru folosirea ei. În fața Papei Leon a cântat la viora sa, numită Jack, potrivit a1.ro.



„Din cauza timpului prea scurt, procedurile nu permit ieșirea Stradivariusului într-un timp așa de scurt. L-am luat pe al meu Jack. Este vioara mea care «s-a născut» într-un butoi de whisky Jack Daniels”, a spus el.



Ceea ce s-a întâmplat cu Alexandru Tomescu de la aflarea veștii și până la finalizarea evenimentului pare un vis. Întreaga experiență este descrisă de violonist ca fiind copleșitoare. De la culoarele prăfuite prin care a fost condus, până la liniștea incredibilă din mijlocul oamenilor adunați acolo și la prezența Papei Leon.

„A fost copleșitor. Am mers printre niște case, culoare prăfuite, singurele pete de culoare erau gărzile Vaticanului. Am intrat în Capela Sixtină. Nu mai fusesem acolo de copil. Fusesem cu mama la un concurs de vioară și am vizitat într-un răgaz, Capela Sixtină.

Acum m-am trezit în Capela Sixtină, făcând probe de sunet. Totul în câteva minute. Venea Papa Leon. A rostit un cuvânt. Am cântat Bach într-un loc sacru, un loc în care era atâta frumusețe pe centimetru pătrat. Niciodată nu mi-am putut imagina că există atâta liniște, într-un loc plin de oameni”, a relatat violonistul.

Alexandru Tomescu nu a putut să nu observe acustica din Capela Sixtină și a denumit-o „un intrument în sine”. De asemenea, mărturisește că în România se află doar un loc care poate fi comparat în ceea ce privește calitatea sunetului, și anume Catedrala din Sebeș.



Dacă Vaticanul este unul dintre cele mai bine păzite locuri din lume, ei bine, acest lucru nu a fost sesizat de Alexandru Tomescu, care spune că nu a întâmpinat filtre stricte, ci s-a desfășurat totul

cât se poate de relaxat.

„Așteptam să fie niște niște filtre mai stricte, dar nici vorbă. Totul a fost relaxat. Am intrat, cum spuneam cu câteva minute înainte de venirea Papei. A fost un cuvânt al Papei despre Iuliu Hossu și, după Bach, am revenit eu cu Ciprian Porumbescu. Mi s-a spus după concert, că s-a lăcrimat. Așa de surprinzătoare a fost Balada lui Porumbescu”, povestește acesta.

Alexandru a dat de două ori mâna cu Papa Leon al XIV-lea. O dată la intrare, înainte de a cânta Bach, iar mai apoi când a primit binecuvântarea, la final.



Această experiență nu este singura care îți taie răsuflarea din palmaresul lui Alexandru Tomescu. Violonistul român a cântat la tabăra de bază de pe Everest. Deși la început turștii nu l-au privit cu ochi buni, muzica sa le-a destins sufletele.

„Mi-am dorit să urc pe Everest, bineînțeles, așa cum mi-am dorit să cânt în Capelă. Dar, recunosc, nu pot să le compar. Fiecare experiență are sensul ei în viață. Am urcat pe Everest până la tabăra de bază și am cântat pe Everest.

La început, turiștii erau exasperați. Cât timp ocupi locul? Apoi, muzica i-a domolit, i-a adunat, s-au bucurat. Am cântat fără încălzire, cu degetele-gheață”, a relatat el.



Alexandru Tomescu se pregătește pentru Turneul Stradivarius 2025, „Rapsodiile”, care începe la 10 iunie 2025. Violonistul va cânta cu Stradivarius în mai bine de 20 de locații din țară.