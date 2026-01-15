Ziua Culturii Naționale aniversată la Sala Radio

Trei artiști români vor fi aplaudați în evenimentul dedicat Zilei Culturii Naționale. Seara se va derula sub bagheta dirijorului Mihnea Ignat și ca soliști îi veți aplauda pe violonceliștii Ștefan Cazacu și Mircea Marian.

Născut la Craiova în 1980, Mihnea Ignat este unul dintre cei mai importanți dirijori români ai generației sale. În prezent, ocupă funcția de dirijor principal al Orchestrei Filarmonice din Sarajevo. A fost dirijor principal al Operei Naționale din Timișoara (2020-2025), director muzical al Orchestrei Simfonice din Elche – Spania (2016-2025) și dirijor principal invitat al Operei Naționale din București (2018 – 2020). A fost, de asemenea, director muzical al Orchestrei Filarmonice a Universității din Alicante – Spania (2005-2017) și dirijor asociat al Orchestrei Simfonice Naționale din Republica Dominicană în stagiunea 2009/2010.

În octombrie 2010, a primit Premiul Special al Orchestrei Filarmonice „Toscanini” în cadrul Concursului Internațional de Dirijat „A. Toscanini” desfășurat la Parma (Italia). De asemenea, a fost semifinalist în cadrul Concursului Internațional de Dirijat „D. Flick” (Londra, 2008) și în cadrul Concursului Internațional de Dirijat „G. Solti” (Frankfurt, 2008).

Între 2009 și 2014 a lucrat ca asistent al maestrului D. Kitajenko cu orchestre precum Orchestra Filarmonică din Berlin, Orchestra Gewandhaus din Leipzig, Orchestra Filarmonică din München sau Orchestra Filarmonică din Zagreb. A fost, de asemenea, asistentul maestrului Jesús López Cobos și al maestrului Josep Pons.

Printre orchestrele pe care a fost invitat să le dirijeze se numără Orchestra Simfonică Radio din Madrid (Spania), Orchestra Simfonică Națională Irlandeză (RTÉ), Orchestra Simfonică Regală din Sevilla (Spania), Orchestra Filarmonicii „G. Enescu”, Orchestra Filarmonică din Zagreb, Orchestra Filarmonică „Toscanini” (Parma, Italia), Orchestra Simfonică Castilla și León (Valladolid, Spania), Filarmonica Regală din Galicia (Santiago de Compostela, Spania), Orchestra Filarmonică din Málaga, Orchestra Simfonică din Bilbao etc.

Laureat în Germania și România, tânărul violoncelist Ștefan Cazacu și-a adăugat în palmaresul său două distincții internaționale: premiul I la International Danube Festival - Donaufest (Ulm, Germania - 2022) și premiul al III-lea la Concursul Internațional George Enescu (București - ediția 2020-2021).

Ștefan Cazacu se bucură de o carte de vizită ce constituie baza unei cariere de succes. A primit de timpuriu o educație complexă într-o celebră familie de muzicieni, a urmat studii muzicale universitare la București și la Viena, a obținut premii în diverse competiţii naţionale și internaționale și a fost apreciat - în ipostază solistică sau ca membru al Orchestrei Române de Tineret – în țări ca Olanda, Germania, Austria, Spania, Portugalia, Franța, Elveția, Italia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Norvegia, Luxemburg, Belgia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Republica Moldova, Turcia, Israel, Emiratele Arabe Unite, Vietnam, China, Statele Unite ale Americii.

Povestea sa în lumea muzicii se scrie având ca partener de drum un violoncel de colecție, pe care are privilegiul de a cânta de la vârsta de 15 ani. Instrumentul său a fost creat în urmă cu peste 100 de ani, în 1917, la Torino (Italia), de către lutierul Georg Ullman.

În recitaluri sau concerte - în ipostază solistică sau ca membru al Orchestrei Române de Tineret – Ștefan Cazacu a fost aplaudat pe scene europene importante, precum Musikverein și Konzerthaus – Viena, sala Filarmonicii din Paris, Konzerthaus și sala Filarmonicii din Berlin, Elbphilarmonie Hamburg, l’Auditorium Parco della Musica – Roma, sălile filarmonicilor din Skopje, Sofia, Belgrad. De asemenea, a cântat pe scenele din România, ca Ateneul Român, Sala Radio, Sala Palatului, Opera Națională București și în sălile filarmonicilor din țară.

Ștefan cântă deseori și alături de violoncelistul Mircea Marian – cei doi artiști prezentându-se publicului sub numele de Duo Serafim - și a fost apreciat în cadrul ansamblului PlaCello – împreună cu Răzvan Suma, Ella Bokor și Mircea Marian.

Muzician cu o carieră artistică bogată, violoncelistul Mircea Marian este solist instrumentist al Orchestrei de Cameră Radio. De asemenea, este membru al mai multor ansambluri, alături de care a evoluat pe scene din România și din străinătate: Duo Serafim (alături de violoncelistul Ștefan Cazacu), PlaCello (împreună cu Răzvan Suma, Ella Bokor, Ștefan Cazacu), Trio Larson (alături de Andreea Greluș și Cătălina Bordeanu), Violoncellissimo (ansamblu coordonat de Marin Cazacu) și Profil (sub conducere muzicală a compozitorului Dan Dediu).

Mircea Marian a susținut concerte, în calitate de solist, alături de orchestre ca Filarmonica din Gera – Germania, Orchestra Universității din Graz – Austria, Orchestra Națională Radio și Orchestra de Cameră Radio – București, Orchestra Română de Tineret, Filarmonica din Arad, Filarmonica din Botoșani, Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, Orchestra de Cameră Focșani, Filarmonica Muntenia din Târgoviște, Filarmonica Oltenia din Craiova. A colaborat, de asemenea, cu Filarmonica George Enescu, Ansamblul Archaeus, Camerata Regală și Orchestra Metropolitană București.

În calitate de solist sau în cadrul ansamblurilor din care face parte, Mircea Marian a susținut recitaluri și concerte camerale în Germania, Austria, Elveția, Belgia, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda, Franța, Italia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Israel, Liban, Turcia, China, Vietnam ș.a.

A participat la festivaluri precum Festivalul CellEAST, Festivalul ICon Arts, Festivalul Internațional George Enescu, Festivalul Internațional Sergiu Celibidache, Festivalul SoNoRo, SoNoRo Interferențe, Nocturne Baroce, Festivalul Meridian, Festivalul IS Potsdamer Innenstadt, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Festivalul Enescu și muzica lumii.

De asemenea, a realizat înregistrări în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, atât în calitate de solist, cât și alături de Duo Cello Jaya.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

