Fără perdea: Primele iubiri ale năbădăiosului Napoleon Bonaparte 

S-au scris probabil sute de cărți despre geniul militar al corsicanului născut la Ajaccio, bătăliile purtate de orgoliosul Napoleon fiind studiate în Academiile de Război din toată lumea. Nici viața sa intimă n-a scăpat nerăscolită, dovadă fac și dezvăluirile pe care vi le vom prezenta mai jos.

Cartea britanicului Nigel Cawthorne - „Viața amoroasă a marilor dictatori”, apărută la Editura Corint în 2016, în traducera Cristinei Iacob și a lui Gabriel Stoian - surprinde plăcut prin varietatea surselor consultate (inclusiv jurnalele împăratului au fost cercetate). Vă vom prezenta așadar amănunte picante din viața erotică a unuia dintre cei mai cunoscuți oameni din istorie: Napoleon Bonaparte (15 august 1769 - 5 mai 1821).

O „nimfă” chipeșă din Nancy

„Sexul este «dăunător societății și fericirii individuale a bărbaților», scria tânărul Napoleon - ce-i drept, pe atunci era și destul de confuz. Este posibil chiar ca primele lui experiențe sexuale să nu fi fost de natură heterosexuală. La școala militară din Brienne, Napoleon, pe atunci în vârstă de paisprezece ani, era bine-cunoscut pentru incapacitatea de a-și face prieteni. Cu toate acestea, a avut o relație foarte apropiată cu tânărul Pierre François Laugier de Bellecour, un aristocrat chipeș din Nancy. Se zvonea că Pierre François era, în jargonul de la Brienne, o «nimfă», Napoleon devenind gelos în momentul în care Pierre și-a extins cercul social. Așa că i-a cerut lui Pierre François să-l asigure că este, în continuare, cel mai bun prieten al său. Cei doi au mers împreună la École Militaire din Paris. Pierre François a fost aproape imediat atras în cercuri de homosexuali, așa că Napoleon a încheiat relația de prietenie și i-a interzis lui Pierre François să-i mai vorbească vreodată. Mai mult decât atât, i-a adresat o scrisoare ministrului de război, în care îi sugera că «rigorile tineretului spartan» ar trebui introduse în academiile militare, însă a fost sfătuit să abandoneze subiectul”, notează Nigel Cawthorne.

Cochetării cu o doamnă „bine coaptă” (și cu fiica acesteia)

Viața amoroasă a tânărului Napoleon este urmărită pas cu pas de scriitorul britanic: „În timp ce era încartiruit la Valence, în 1785, sublocotenentul Bonaparte, în vârstă de șaisprezece ani, a avut o relație apropiată cu doamna du Colombier. Aflat la mare depărtare de casă, Napoleon și-a găsit alinarea în comportamentul matern al acestei doamne de vârstă mijlocie. Ea avea o fiică frumoasă, Caroline, și, în vara anului 1786, cei doi s-au îndrăgostit”. 30 de ani mai târziu, în timpul exilului din Insula Sfânta Elena, Napoleon își amintește de povestea lor de dragoste: „A fost cea mai inocentă din lume. Deseori obișnuiam să plănuim mici întâlniri; îmi amintesc de una, care a avut loc într-o dimineață, la răsărit, în mijlocul verii. N-o să vă vină să credeți, dar singura noastră bucurie atunci era să mâncăm cireșe împreună”.

O casnică grasă și plictisitoare

La 20 de ani după acea vară idilică, mai nota Cawthorne, Napoleon i-a scris Carolinei și cei doi s-au întâlnit la Lyon. Ei abia îi venea să creadă că soldățelul slab pe care îl știa ajunsese acum împărat. „Îi urmărea fiecare mișcare cu o atenție care părea că izvorăște din adâncul sufletului ei”, își amintea un curtean. Dar în ochii lui Napoleon tânăra și frumoasa iubită de odinioară se transformase într-o casnică grasă și plictisitoare. Deși regreta enorm că aranjase întâlnirea, i-a oferit soțului ei un post în guvern, i-a avansat fratele în gradul de locotenent și a numit-o pe Caroline doamnă de onoare a mamei lui, Madame Mère, cum i se spunea în mod oficial.

Sex pe „soldă” la 18 ani

Napoleon și-a pierdut virginitatea la vârsta de optsprezece ani, cu o prostituată pe care a cunoscut-o în Palais‑Royal, cartier rău famat din Paris. A fost un act intenționat - „une experience philosophique” (o experiență filozofică) – după cum scria acesta în notițele sale. În timpul Revoluției Franceze, Palais-Royal devenise un loc rău famat. Prostituatele de lux ocupau camerele de la mezanin. Așezate în dreptul ferestrelor în formă de semilună, acestea se aplecau spre stradă și abordau trecătorii sau adoptau poziții sugestive. Cele care erau mai cunoscute în breaslă împărțeau oamenilor pe stradă, prin intermediul unor mesageri, broșuri în care erau prezentate „specialitățile” și tarifele practicate, în timp ce prostituatele mai ieftine se expuneau în grădinile din exterior, consemnează scriitorul britanic.

O experiență dezamăgitoare

Tânărul Napoleon tocmai recuperase o soldă restantă. Trecând prin grădinile din Palais‑Royal, și-a dat seama că devine „agitat de sentimentele puternice care caracterizau acel loc, uitând complet de frigul de afară”. Își amintește că a fost oprit de o tânără delicată, căreia i-a explicat natura filozofică a misiunii lui. Se pare că aceasta era obișnuită cu tineri înflăcărați aflați în căutarea unor asemenea experiențe dificile. Napoleon a întrebat-o cum și-a pierdut virginitatea și de ce a ales să fie prostituată. Povestea ei era una obișnuită - fusese sedusă de un ofițer, alungată din casă de către o mamă înfuriată, atrasă la Paris de un alt ofițer și lăsată să-și poarte singură de grijă. Încheind povestirea, fata i-a sugerat lui Napoleon să se întoarcă împreună la hotel. „Ce să facem acolo?”, a întrebat el, naiv. „Haide!”, i-a spus ea. Ne încălzim puțin, apoi îți voi oferi plăcere”.

„Tendonul” cel mic

Pentru Napoleon, experiența a fost dezamăgitoare - scrie britanicul - și l-a făcut să rămână foarte timid în prezența femeilor. Un zvon foarte răspândit susținea că Napoleon avea un penis foarte mic. Așa rezultă și din raportul autopsiei realizate de britanici și este, probabil, mai degrabă propagandă. Pubisul lui a fost descris ca având un aspect feminin, asemănător „muntelui lui Venus”; nu avea niciun fir de păr pe corp, pielea era albă și fină, iar formele pline și rotunde ale pieptului „ar fi fost un motiv de mândrie pentru multe dintre reprezentantele sexului feminin”. Penisul lui a fost prelevat și conservat; în 1969, a fost scos la licitație de Casa Christie. Organul, denumit în mod elegant de către organizatorii licitației „tendonul lui Napoleon”, era foarte mic și neplăcut la vedere. Dar cum să arate „prezentabil” după 150 de ani?

Prima dragoste

La douăzeci și cinci de ani, Napoleon se îndrăgostește pentru prima oară. Cum se numea fata? Désirée Clary, o frumusețe celebră. Îi spunea Eugénie, considerând numele Désirée prea vulgar. Era suplă, avea părul închis la culoare și toate trăsăturile pe care Napoleon le căuta cu ardoare la femeie - mâini și picioare mici -, dar și o zestre generoasă. Pentru iubirile „mature” și căsătoriile împăratului (două la număr), consultați manualele și istoriile oficiale.

256 de ani s-au împlinit pe 15 august 2025 de la nașterea lui Napoleon Bonaparte.

Napoleon a murit la nici 52 de ani, răpus de un cancer la stomac. Se afla în mâinile englezilor, captiv pe Insula Sfânta Elena.

