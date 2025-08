Petrecem Ziua Timișoarei împreună, cu scurtmetraje și dezbateri One World Romania

În perioada 9 – 12 octombrie 2025 vor fi proiectate filme din selecția ediției a 18-a, sub tema M-auzi?!, la Cinema Studio, și vor avea loc atelierul pentru adolescenți Meet, Point & Shoot și programul de educație cinematografică și media Juriul Liceenilor.

În pregătirea ediției locale, One World Romania participă la Ziua Timișoarei cu un warm-up organizat pe 1 august la Casa LOGS – centrul de zi de consiliere și informare al Asociației LOGS – Grup de Inițiative Sociale (Str. Țebea, nr. 12).

De la ora 20:00, evenimentul prezintă o proiecție de scurtmetraje și o dezbatere pe tema sănătății emoționale. Programul include filmele „Sora mea” (r. Mariusz Rusiński), „Doamne fă din leu dolar” (r. Valentin-Rareș Fogoroș) și „Pur și simplu divin” (r. Bogdan Stamatin și Mélody Boulissière), difuzate cu subtitrare în limba engleză.

La discuția de după proiecție, moderată de scenaristul și regizorul Lucian Mircu, vor participa Simona Loga și Laura Cheverișan, psihologe și psihoterapeute. Anca Hrab, coordonatoare parteneriate și finanțări Asociația One World Romania, va prezenta pe scurt activitățile care vor urma în luna octombrie.

Va fi o seară a dialogului intercomunitar, în completarea altor evenimente organizate de partenerii de la LOGS pe parcursul zilei: ture de bicicletă pentru tineri pe malul Begăi, o șezătoare urbană și o cină comunitară pregătită de refugiați și migranți din Ucraina și Sri Lanka. Programul complet este disponibil în evenimentul de Facebook. Participarea este gratuită, iar înscrierea se face prin completarea unui scurt formular.

FORMULAR ÎNSCRIERE

Scurtmetrajele din program propun totodată o experiență de familiarizare cu filmul documentar, făcând parte din selecția realizată de Andreea Lăcătuș, directoarea festivalului, pentru Zilele Liceenilor, componenta educațională dedicată adolescenților și dialogului intergenerațional.

„Sora mea”, r. Mariusz Rusiński, Polonia, 2023, 30’, proiectat cu sprijinul Institutului Polonez din București

Zuzia, o adolescentă foarte sensibilă și înzestrată artistic, se luptă cu dependența. Fratele ei, regizorul filmului, încearcă să-și dea seama ce lucruri s-au întâmplat în familie care au făcut-o pe Zuzia să cadă în adicție.

„Doamne fă din leu dolar”, r. Valentin-Rareș Fogoroș, România, SUA, 2024, 20’

Prin materiale de arhivă și conversații intime, filmul explorează impactul de durată al migrației asupra identității, bazându-se în acest sens pe călătoria familiei regizorului din România până în America și înapoi.

„Pur și simplu divin”, r. Bogdan Stamatin și Mélody Boulissière, Franța, România, 2024, 14’

1939, România. Un soldat urmărește o femeie tânără. Povestea lor de dragoste începe. Soldatul este însă chemat pe front, iar iubirea lor se pierde în război. 2014, în timpul unui interviu lung, Noucha, acum la 91 de ani, dezvăluie, pentru ultima oară, secretele unei lumi uitate. Ce rămâne dintr-o poveste de dragoste după trei sferturi de secol și un război?

Până la finalul anului, One World Romania on Tour călătorește cu ecouri ale Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului. Vor avea loc proiecții și dezbateri pentru publicul larg și ateliere pentru liceeni în Arad, Călărași, Eforie Sud, Oradea, Slobozia și Timișoara. Pentru prima dată, festivalul va fi prezent pe parcursul toamnei în mai multe cartiere din București, cu intervenții culturale și activități comunitare în jurul unor tematici actuale. De asemenea, programul european KineDok, organizat la nivel național de Asociația One World Romania, continuă să aducă documentare creative în spații alternative în peste 20 de localități din țară.