Programul „Andaluzia prin vocile sale” se încheie în ritm de literatură și teatru

Două spectacole-lectură pe texte de Paco Gámez și Gracia Morales, 28 mai, de la ora 18:00

Bogatul program dedicat spațiului cultural și artistic al Andaluziei se încheie cu o seară literară, pe 27 mai – cu un dialog între Ioana Bâldea Constantinescu, autoarea romanului „Dincolo de portocali”, și Javier La Beira, autorul jurnalului „Bajo los cielos gigantes de Bucarest” – și o seară teatrală, pe 28 mai, cu două spectacole-lectură din cadrul stagiunii AproapESpectacol: „Chiriaș” de Paco Gámez, ora 18:00, și „De parcă seara asta ar fi...” de Gracia Morales, ora 19:30, în Sala Auditorium a Institutului Cervantes din București (Bulevardul Regina Elisabeta 38). Cele două spectacole-lectură vor fi urmate de conferința „Cele cinci simțuri ale teatrului – Paco Gámez în dialog cu Ioana Anghel”.

Intrarea este liberă, cu rezervare prealabilă la cultbuc@cervantes.es. Pentru seara de 28 mai, se pot face rezervări pentru ambele spectacole sau doar pentru unul dintre acestea.

Marți, 27 mai, ora 19.00, Sala Auditorium a Instituto Cervantes

Cât este realitate și cât ficțiune în felul în care se configurează un oraș pentru cel care îl vizitează sau care dorește să îl cunoască pe îndelete? Un oraș este o stare de spirit și fiecare călător îi lasă o parte din propriul suflet. Despre Sevilla prin ochii Ioanei Bâldea Constantinescu și Bucureștiul văzut de Javier La Beira se va vorbi la întâlnirea de pe 27 mai, ora 19:00.

Javier La Beira, filolog, critic literar, scriitor, scenarist, este în prezent directorul bibliotecii Centrului Cultural Generación del 27 din Málaga. A publicat numeroase articole în reviste specialitate, inclusiv cea a RAE, și în zeci de ediții critice. Dincolo de studiile sale critice, Javier La Beira a publicat cartea de povestiri Las estaciones del abandono (2002), un volum care reunește articolele sale, La mar de escritos. Artículos 1990-2005 (2006), o carte de aforisme, A mano y sin permiso (2021) și jurnalele de călătorie Múnich resplandecía (2020) și Bajo los cielos gigantes de Bucarest (2023). A publicat, de asemenea, poezie: Luces de Heráclito (1986) și Todo mi reino en isla (2022).

Ioana Bâldea Constantinescu a lucrat 19 ani ca jurnalist de radio, realizând interviuri cu David Lodge, Jonathan Safran Foer, Nicole Krauss, Sarah Dunant, Alain de Botton, David Mitchell, Andrew Solomon, Evgheni Vodolazkin, Richard Flanagan, Ludmila Ulițkaia, Guzel Yakhina, Jón Kalman Stefánsson, Elizabeth Gilbert, Isabel Allende, Mathias Énard, Jhumpa Lahiri, David Grossman, Bernardine Evaristo etc. A colaborat cu „Esquire”, „The One”, „Harper’s Bazaar”, „ELLE” (pentru care semnează interviuri cu scriitori) și „ForbesLife”, unde e autoarea editorialului #backtoLIFE. În martie 2015 a publicat, la Editura Humanitas, volumul de proză Dincolo de portocali, nominalizat, în 2016, la Premiile revistei „Observator Cultural”. În 2017 a apărut, la aceeași editură, romanul Nautilus, urmat, în 2019, de Poveste pentru Maria, la Editura Nemira, volum nominalizat la Premiile Uniunii Scriitorilor din România. În 2024 i-a apărut, la Editura Litera, Castelul din orașul meu, primul roman românesc din colecția Folio, nominalizat la Premiile revistei „Observator Cultural”. A publicat, de asemenea, proză scurtă și eseu în antologiile Selfie (Editura Arthur, 2018), Dragă Virginia (Black Button Books, 2019), Literatura română la feminin (Editura Seneca, 2021), Jocuri și jucării (Arthur, 2023). Din 2023 este moderatoarea podcastului #CuVoceTare, susținut de Editura Litera. În 2024 a co-moderat, alături de Marius Constantinescu, proiectul video „4 cititori, o singură carte”, susținut de Editura Litera și difuzat de TVR Cultural.

Miercuri, 28 mai, vă așteptăm la ultimele două spectacole-lectură din cadrul programului „Andaluzia prin vocile sale”: „Chiriaș” de Paco Gámez, ora 18:00, și „De parcă seara asta ar fi...” de Gracia Morales, ora 19:30, în Sala Auditorium a Institutului Cervantes din București.

Două povești cu tematici actuale, tratate în registre diferite, de la comedia incisivă din „Chiriaș” până la introspecția poetică, dar dură din „De parcă seara asta ar fi...”.

Cele două spectacole-lectură, care fac parte din stagiunea AproapESpectacol, coordonată de Bobi Pricop, vor fi urmate de conferința „Cele cinci simțuri ale teatrului – Paco Gámez în dialog cu Ioana Anghel”.

Miercuri, 28 mai, ora 18.00 / Sala Auditorium a Instituto Cervantes

„Chiriaș” de Paco Gámez, traducere de Irina Călin, regia: Mihai Gligan, cu: Claudiu Mihail și Mara Tătar, muzică: Bogdan Oprănescu (Tobitză), video-design: Tony Macpela

„Chiriaș” este e o piesă documentară și autoficțională, o comedie socială și intimă, care se apleacă asupra generației nevoite să se confrunte cu o permanentă criză, care se luptă să se maturizeze și să facă față provocărilor constante. Un tânăr este forțat să își părăsească apartamentul din cauza creșterii masive a prețului chiriei. O poveste care rezonează cu situația multor oameni, „Chiriaș” a fost recompensat cu Premiul „Calderón de la Barca” în 2018, pentru tematica sa actuală și necesară.

Paco Gámez, dramaturg, actor, regizor, este cel mai premiat artist teatral al generației sale, fiind recompensat cu premii prestigioase precum Premiul „Lope de Vega”, Premiul „ Calderón de la Barca”, Premiul „Jesús Campos” al Asociației Autorilor/Autoarelor de Teatru, finalist al Premiilor Max pentru debut, Premiul „Jesús Domínguez”. Textele sale, dintre care se remarcă Inquilino (Numancia 9, 2º A), Katana, El suelo que sostiene a Hande, Impunidad, el Fin o Lagunas y Niebla, au fost montate la Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatros del Canal, Teatro de la Abadía, Teatro Español etc. A fost montat și în afara Spaniei: Staatstheater Mainz, Theaterhaus G7 din Mannheim, Gala Theater (Washington D.C.), Cervante Theatre (Londres), Complejo San Martín (Buenos Aires). Textele sale au fost traduce în engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, catalană, bască, poloneză, turcă, ebraică, chineză.

Spectacolul-lectură este regizat de Mihai Gligan, regizor de teatru, absolvent al Facultății de Teatru și Film din Cluj-Napoca. A semnat spectacole în teatre de stat și spații independente, precum Căsătoria (Teatrul Municipal Baia Mare, 2022), Constelații (Centrul de Creație Maidan, 2023), Instrucțiuni pentru asamblare corectă (Teatrul Tineretului Piatra Neamț, 2024) și gen.snowflake (Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, 2023). În distribuție îi veți regăsi pe Claudiu Mihail – actor al Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, nominalizat la Premiile UNITER pentru Cel mai bun actor în rol principal în 2023 pentru interpretarea personajului Oedip în spectacolul „Oedip Rege” de Sofocle, în regia lui Declan Donnellan – și pe Mara Tătar, actriță, dansatoare, cântăreață și model, inițiatoare a proiectului muzical “Punk Violet”, trupă de rock în dezvoltare încă din anul 2023. Din anul 2025, face parte din Asociația Culturală ReActor București și co-curatoriază și co-organizează festivalul internațional de dans “HazarDance Festival” din cadrul Romanian Creative Week. Spectacolul este întregit de muzica lui Bogdan Oprănescu (Tobitză), absolvent al Facultății de Actorie din Craiova, colaborator al Teatrului Național din Craiova, fondator al trupei No Antidote, și de Tony Macpela – Tony Macpela, actor și artist vizual, pasionat de crearea unor experiențe multisenzoriale care îmbină arta, tehnologia și emoția. Lucrările sale includ lighting design, instalații interactive, videomapping și proiecții care transformă spațiile în povești. Cu un simț artistic bine conturat și o abordare fluidă, el explorează granițele percepției și creează proiecte care implică publicul într-un mod direct și memorabil.

Miercuri, 28 mai, ora 19.30, Sala Auditorium a Instituto Cervantes

„De parcă seara asta ar fi…” de Gracia Morales, traducere de Luminița Voina-Răuț, regia: Luiza Dabija, cu: Ana Dumitrașcu, Maria Moroșan, video-design: Tony Macpela

„De parcă seara asta ar fi…” ne propune să ne imersăm într-o lume magică, în care toate barierele temporale se șterg și facem un salt de aproape două decenii, pentru ca o întâlnire fugitivă între mamă și fiică să îi schimbe total viața celei din urmă. Acest lucru este posibil datorită memoriei și a dorinței... dar mai ales datorită firului roșu, care este reprezentat de tandrețea dintre Mercedes și Clara, a conexiunii profunde dintre ele – conexiunea care a fost și cea care ar fi putut fi. Este o poveste-omagiu pentru femeile care vorbesc cu voce tare în timp ce cos sau fac curat în casă, pentru femeile care fredonează pentru a acoperi tăcerea, care se tem, care tac, care au dorințe, care se simt puternice sau lipsite de protecție. O poveste care, îmbinând latura cotidiană și cea lirică, își propune să evidențieze un aspect – vârgul de iceberg – al unei realități despre care nu ar trebui să încetăm să vorbim: violența împotriva femeilor și consecințele acesteia.

Gracia Morales, dramaturgă și poetă, cofondatoare a companiei Remiendo Teatro din Granada, unde au fost montate nouă texte scrise de ea. Este, de asemenea, actriță și asistentă de regie. A publicat și a montat peste douăzeci de piese de teatru, undele dintre acestea fiind traduse în franceză, engleză, germană, portugheză, română, maghiară și montate în Europa, Statele Unite și America Latină. A fost recompensată cu Premiul „Marqués de Bradomín” (pentru Quince peldaños, 2000), Premiul „Miguel Romero Esteo” (pentru Un lugar estratégico, 2003), Premiul SGAE pentru Teatru (pentru NN 12, 2008), Premiul SGAE pentru teatru de copii și adolescenți (pentru De aventuras, 2011), Premiul Lorca de Teatro Andaluz pentru La grieta, entre animales salvajes (coautoare, alături de Juan Alberto Salvatierra), Premiul Teatro en Confluencia (pentru La primera noche de los niños-pájaro). Ca poetă, a publicat cinci cărți: Manual de corte y confección (2001), De puertas para dentro (2004), care a obținut Premiul de Poezie „Javier Egea”, La voz en pie (2014), Del hogar y sus mudanzas (2018) y Apuntes para un diccionario (2021), câștigător al Premiului de Poezie „Juana Castro”.

Regia este semnată de Luiza Dabija, regizoare aflată la începutul parcursului său teatral. A terminat regia de teatru la UNATC – licența în 2021, maserul în 2023, și de atunci caută feluri sincere, vii și nepretențioase de a vorbi cu publicul din sală. E fascinată de oameni și felul în care ei gândesc, reacționează și interacționează. În prezent, este și studentă la Psihologie. Îi plac spectacolele care întreabă, nu cele care dau verdicte, și crede că teatrul e, în esență, o formă intimă de apropiere umană – uneori cu supări și defensive, alteori cu zâmbete și îmbrățișări. Consideră sala de spectacol un cadru în care discuțiile trebuie să aibă loc, mai ales cele inconfortabile. Visează la un teatru viu, curios și imperfect, care să reflecte stilizat aspecte mici și mari din lumea ce ne înconjoară. Distribuția le reunește pe Ana Dumitrașcu și Maria Moroșan. Ana Dumitrașcu este actriță și producătoare de film, debutând în cinema cu rolul principal din Imaculat (2021), film premiat pentru cel mai bun debut la Festivalul de Film de la Veneția. A primit Premiul UCIN pentru cea mai bună actriță în rol principal și a fost remarcată în publicații internaționale precum Cineuropa, ICSfilm și The Sunbreak. Are o activitate constantă în cinemaul de autor, cu roluri în filme semnate de regizori precum Radu Jude, Sebastian Mihăilescu, Sarra Tsorakidis, Andrei Epure, Andreea Parfenov, Iulian Popa, Alex Iordăchescu. Joacă rolul principal, Cosmina, în serialul Scara B și apare în Brigada Nimic (PRO TV), fiind activă și în spectacole de dramaturgie contemporană. Își construiește parcursul la intersecția dintre cinema de autor, televiziune și teatru independent. A fost selectată în programul Berlinale Talents în 2022, în Acting Studio. În paralel cu activitatea de actorie, produce scurtmetraje românești, scrie cronici pentru „FilmMenu” şi „Films in Frame” şi, din 2024, face parte din atelierul de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu. Maria Morosan, absolventă de licență și masterat a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, a colaborat cu regizori precum Eugen Jebeleanu, Andrei Huțuleac, Irisz Kovacs, Diana Mititelu și Alin Uberti, în roluri diverse, de la Jordan Baker (Marele Gatsby), Mariana (Măsură pentru măsură) la performance-uri în spectacole itinerante. A jucat pe scene precum Teatrul Bulandra, MNAC, Palatul Bragadiru, Teatrul Unteatru, Teatrul Metropolis și Teatrul de Comedie.

Seara se va încheia cu un dialog între Paco Gámez și Ioana Anghel.

Ioana Anghel, absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, Secția Teatrologie și a Masterului de Management Cultural al Universității „Carlos III” din Madrid, este manager cultural și promotoare a teatrului contemporan, cu o vastă experiență internațională: a condus Institutul Cultural Român de la Madrid timp de opt ani, iar în prezent este directoarea celui de la Budapesta. A organizat zeci de proiecte culturale internaționale – de la participări la târguri de carte din Spania și America Latină, până la festivaluri de film, turnee de teatru și expoziții în muzee și spații de artă contemporană de renume. Traducătoare de limbă spaniolă, a adus în limba română operele unor importanți dramaturgi spanioli contemporani și a contribuit, de asemenea, la promovarea dramaturgiei românești în spațiul hispanic. Printre dramaturgii traduși se numără autori precum Federico García Lorca, Juan Mayorga, Ernesto Caballero, Alfredo Sanzol, Marta Buchaca, Antonio Álamo, Jordi Casanovas, Rodrigo García, Alberto Conejero. În prezent, este coordonatoarea catalogului editorial al Fundației Culturale „Camil Petrescu”, ce editează exclusiv cărți de teatru.