Proiectul cultural „LOTCA” își continuă călătoria prin realizarea Expoziției – spectacol în Spania

Proiectul Cultural LOTCA se desfășoară în Spania, la Muzeul Universității din Alicante „MUA – Museo Universidad de Alicante” între 10 – 21 noiembrie 2025. Campusul Universității din Alicante (UA) a devenit cadrul unei profunde călătorii metafizice și existențiale prin proiectul cultural „LOTCA”, o adaptare vizuală și scenică a emblematicei opere teatrale Iona de influentul scriitor Marin Sorescu. Proiectul are ca punct central reinterpretarea mitului biblic al lui Iona, transformându-l într-o metaforă puternică despre condiția umană, singurătate și căutarea neîncetată a sensului în fața absurdului vieții.

Succes academic în auditoriu

Paraninfo-ul Universității din Alicante a găzduit în 11 noiembrie reprezentația teatrală „LOTCA”, atrăgând o sută cincizeci de studenți de la Facultatea de Educație, care au participat după o prealabilă lucrare în sala de clasă pe tema lucrării. Prorectorul pentru Cultură, Sport și Extensie Universitară a subliniat importanța inițiativei ca „angajament ferm față de educația prin cultură”. După vizionarea spectacolului, studenții vor aprofunda experiența prin intermediul unor teme care explorează dilema existențială pe care o prezintă.

Evoluția Ionei : De la monolog la simfonie feminină

Bazată pe monologul clasic al lui Sorescu, „LOTCA” se prezintă ca o lucrare a unei dualități feminine cu Tania Popa și Iulia Mihalcea în rolurile principale. Producția actuală este o evoluție a performance-ului dezvoltat în 2024, transformând textul original într-o reflecție puternică asupra dorinței de comunicare ca modalitate de a transcende automatismul vieții cotidiene. Opera, recunoscută pentru profunzimea sa filosofică și critică, invită publicul să reflecteze asupra sensului existenței și a naturii ființei, articulându-se ca un autentic poem dramatic contemporan. Călătoria „LOTCA” este o călătorie inițiatică care, pornind de la apele Dunării și Mării Negre, ajunge pe țărmul simbolic al gândirii critice.

Instalație artistică multidisciplinară la MUA

„LOTCA” nu se limitează la scenă, ci se extinde într-o simfonie cromatică a diverselor discipline artistice . Proiectul este completat de o instalație artistică ce poate fi vizitată la Muzeul Universității din Alicante (MUA) până pe 21 noiembrie. Această instalație reunește lucrări ale lui Marin Sorescu însuși cu creații ale unor artiști vizuali români proeminenți precum Marius Barb, Aurel Bulacu, Gheorghe Caruțiu și Mircia Dumitrescu, printre alții. Expoziția integrează pictură, grafică, fotografie, artă video, muzică și poezie, demonstrând bogăția vizuală și sonoră a proiectului.

Expun: Marin Sorescu, Marius Barb, Aurel Bulacu, Gheorghe Caruțiu, Mircia Dumitrescu, Darie Dup, Gheorghe Fărcașu, Cătălin Guguianu, Bogdan Hojbotă, Traian Oancea, Valeriu Lazăr, Anastasia Stoiciu, Eusebio Spinu, Florin Stoiciu, Ioana-Lavinia Streinu, Ignat Ștefanov, Ion Tițoiu. Actori: Tania Popa, Iulia Mihalcea. Scenografie: Gheorghe Caruțiu. Costum designer: Dana Păpăruz. Sound design: Teodor Zamfir. Light design: Iulian Buzdugan. Eseu: Mihai Hurezeanu. Artă video: Cătălin Lăzăroiu, Toma Alexandru. Panotare: Eusebio Spinu. Regie: Iulia Mihalcea. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, parteneri Ministerul Culturii și Primăria Municipiului Tulcea.

Instalația artistică „LOTCA” poate fi vizitată la Muzeul Universității din Alicante până pe 21 noiembrie.

