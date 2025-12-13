Crimă la Vaslui: Un bărbat a fost ucis de soție. Femeia neagă faptele

„Se vinde cozonacul la felie”. Avertisment sumbru: Inflația se apropie de 10%, iar mulți români nu vor avea ce pune pe masă de Crăciun
Se pare că cea care l-au ucis pe bărbat este soția sa, însă aceasta susține că bărbatul s-a înjunghiat singur. Poliția face anchetă.
Ambulanța Vaslui cu medic a intervenit sâmbătă la Ciocani pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani, inconștient.
Apelul a fost făcut de fiica victimei. Aceasta a susținut că bărbatul a fost agresat cu un cuțit de către soție.
Echipajul ajuns la caz a găsit victima decedată, având o plagă înjunghiată în zona precordială și cu semnele morții deja instalate.
Soția victimei a susținut în prezența ambulanței că bărbatul s-a înjunghiat singur.
Poliția a preluat cazul.
(sursa: Mediafax)
