Crimă la Vaslui: Un bărbat a fost ucis de soție. Femeia neagă faptele

Se pare că cea care l-au ucis pe bărbat este soția sa, însă aceasta susține că bărbatul s-a înjunghiat singur. Poliția face anchetă.

Ambulanța Vaslui cu medic a intervenit sâmbătă la Ciocani pentru un bărbat în vârstă de 55 de ani, inconștient.

Apelul a fost făcut de fiica victimei. Aceasta a susținut că bărbatul a fost agresat cu un cuțit de către soție.

Echipajul ajuns la caz a găsit victima decedată, având o plagă înjunghiată în zona precordială și cu semnele morții deja instalate.

Soția victimei a susținut în prezența ambulanței că bărbatul s-a înjunghiat singur.

Poliția a preluat cazul.

(sursa: Mediafax)