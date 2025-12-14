Se limitează plățile cash în România. Când intră în vigoare noile reguli

Românii vor trebui să se adapteze, începând cu anul 2027, unor noi reguli privind plățile în numerar. Uniunea Europeană a decis introducerea unei limite maxime pentru tranzacțiile cash, măsură care va fi aplicată și în România de la 1 ianuarie 2027.

Limită pentru plățile în numerar

Chiar dacă plățile digitale au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, numerarul rămâne în continuare o opțiune preferată pentru mulți cetățeni. Motivele sunt legate de controlul direct asupra cheltuielilor și de confidențialitatea oferită de tranzacțiile fără urme digitale.

Cu toate acestea, Uniunea Europeană a stabilit o limită de 10.000 de euro pentru plățile cash, prag peste care tranzacțiile vor trebui realizate prin metode electronice. Autoritățile europene subliniază că măsura nu presupune interzicerea numerarului, ci o mai bună monitorizare a fluxurilor financiare, scrie stiripesurse.ro.

Numerarul nu dispare, dar va fi folosit mai puțin

Oficialii europeni resping ideea unei eliminări totale a banilor lichizi, însă admit că această decizie marchează un pas important către o economie tot mai digitalizată. Limitarea plăților cash este văzută drept un instrument eficient pentru reducerea economiei subterane și creșterea transparenței financiare.

Specialiștii atrag atenția că, pe termen lung, dependența de numerar va scădea, iar plățile electronice vor deveni norma în tot mai multe domenii.

Economiștii avertizează: nu toți românii sunt pregătiți

Economiștii avertizează că tranziția ar putea fi dificilă pentru anumite categorii de populație. Zonele rurale, unde infrastructura digitală este mai slab dezvoltată, dar și persoanele în vârstă, obișnuite cu metodele tradiționale de plată, ar putea întâmpina dificultăți.

De asemenea, sunt ridicate semne de întrebare legate de confidențialitatea datelor, controlul asupra cheltuielilor personale și dependența de sistemele bancare și tehnologice.

Ce urmează din 2027

Începând cu 1 ianuarie 2027, românii vor fi obligați să respecte noile limite impuse pentru plățile în numerar, în linie cu reglementările europene. Măsura face parte dintr-un efort comun al statelor membre UE de a reduce fraudele financiare și de a consolida lupta împotriva spălării banilor.

Până atunci, autoritățile sunt așteptate să ofere clarificări suplimentare și să sprijine adaptarea populației la noile realități financiare.