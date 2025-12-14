Piftie românească tradițională: rețetă autentică de răcitură

Servită la masa de Crăciun sau de Anul Nou, această delicatesă are o tradiție veche și îmbină simplitatea ingredientelor cu răbdarea necesară pentru a obține o gelatină limpede și bine închegată, plină de aromă.

Mai jos găsești rețeta tradițională de piftie, exact așa cum se prepară în multe gospodării din țară.

Ingrediente pentru piftie (6–8 porții)

Carne (cu oase, pentru gelatină naturală):

1 ciolan de porc afumat sau neafumat

2–3 picioare de porc

1 rasol sau câteva bucăți de șorici

(Opțional) 1 bucată piept de curcan / cocoș – pentru varianta de piftie mixtă

Pentru fiert:

1 ceapă întreagă

1 morcov mare (pentru gust, nu pentru decor)

5–6 căței de usturoi

2 foi de dafin

1 linguriță boabe piper

Sare după gust

Mod de preparare pas cu pas

1. Pregătirea cărnii

Carnea se spală bine și se pârleşte dacă este necesar (mai ales picioarele de porc). Bucățile se pun în oală cu apă rece cât să acopere tot.

2. Fierberea lentă – cheia unei piftii perfecte

Oala se pune la foc mic.

Se adună spuma ori de câte ori este nevoie.

Se adaugă ceapa, morcovul, foile de dafin și piperul.

Piftia trebuie să fiarbă încet, 3–4 ore, până ce carnea cade de pe oase.

Testul principal: dacă lichidul se gelifică după ce răcești o lingură de zeamă, este perfect.

3. Separarea ingredientelor

Când carnea este fiartă:

se scoate într-un bol,

se dezosează și se rupe în bucăți potrivite.

Zea­ma se strecoară foarte bine, prin sită fină sau tifon, pentru a rămâne limpede.

4. Asezonarea cu usturoi

Usturoiul zdrobit se amestecă în zeamă și se lasă 10–15 minute pentru aromare, apoi zeama se strecoară din nou.

5. Montarea piftiei

În castroane adânci sau tăvi:

se pune carnea,

se toarnă zeama limpede peste ea.

Se lasă la rece 4–6 ore sau peste noapte, până se încheagă complet.

Cum se servește piftia?

Rece, direct din frigider

Cu boia presărată deasupra sau câteva frunze de pătrunjel

Alături de murături asortate

Cu pâine de casă sau mămăligă

Sfaturi pentru o piftie reușită