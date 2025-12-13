Ludovic Orban, detaliu despre podoaba capilară în spatele postării despre Raluca Moroșanu

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Dec 2025   •   23:20
Sursa foto: Facebook/Ludovic Orban  a răspuns unei întrebări venite din partea unui internaut, dezvăluind un detaliu privat despre podoaba sa capilară

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis un mesaj de încurajare pentru judecătoarea Raluca Moroșanu. El a răspuns, ulterior, unei întrebări venite din partea unui internaut, dezvăluind un detaliu privat.

Ludovic Orban a postat pe Facebook un mesaj în care o încurajează pe judecătoarea de la Curtea de Apel, Raluca Moroșanu.

„Jos pălăria pentru Raluca Moroșanu! Cu astfel de judecători mai există viitor pentru justiția din România”, scria Orban pe Facebook, miercuri, în 11 decembrie.

Mii de internauți au reacționat la postarea lui Ludovic Orban, între care și unul care i-a pus o întrebare personală:

„Domne, ce vopsea de păr folosiți? Vă dați și pe sprâncene?”.

Orban nu a stat pe gânduri și i-a răspuns: „Nu mă vopsesc”.

Nu este pentru prima dată când fostul premier vorbește despre podoaba sa capilară. În urmă cu 6 ani, în 2019, pe când era președinte PNL, acesta li s-a adresat tinerilor liberali spunând: „Să știți că nu îmi vopsesc părul. Mulți din adversari mă atacă că îmi vopsesc părul. Nu, așa mi-a rămas părul, iar părul meu arată de fapt sufletul meu”, le-a spus Orban tinerilor din PNL.

(sursa: Mediafax)

 

