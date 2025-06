România a adus primul concert simfonic la Expo Osaka 2025 susținut de Filarmonica „George Enescu” din București. Japonezii au cerut trei bisuri

A fost pentru prima dată când un concert simfonic a avut loc în cadrul Expoziției Mondiale din Japonia, marcând un moment de referință pentru prezența românească.

În perioada 24–27 iunie, muzicienii români au susținut și alte concerte și recitaluri, atât la Pavilionul României, cât și în afara Expoziției, la Toyonaka Hall Osaka.

Marin Cazacu, directorul Filarmonicii „George Enescu”: „Este onorant pentru noi să fim invitați să susținem două concerte prin care a fost marcată oficial Ziua României la Expoziția Mondială de la Osaka, plus concertul de la Toyonaka Hall, condus de Ciprian Marinescu, plus recitalurile din cadrul Pavilionului. Sunt fericit că japonezii au primit atât de bine programele propuse de noi. Dacă la Toyonaka Hall au venit cunoscători ai muzicii clasice, obișnuiți ai sălilor de concerte, la Expoziție au venit vizitatori pur și simplu. Am fost impresionat de cei care nu au mai prins loc și au stat în picioare să asculte concertul până la capăt. Le mulțumim și ne bucurăm.”

Programul celor două concerte a inclus lucrări semnate de George Enescu, György Ligeti, Ciprian Porumbescu, Grigoraș Dinicu, Theodor Rogalski, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Giuseppe Verdi și Georges Bizet. Violonista Natalia Pancec, șefă de partidă la Filarmonica „George Enescu”, a fost solista Baladei pentru vioară și orchestră op. 29 de Ciprian Porumbescu.

Dirijorul concertului, Gabriel Bebeșelea: „Am vrut să aducem în Japonia muzica românească. Am sărbătorit această zi cu două evenimente: primul, oficial, cu delegațiile române și japoneze, în care am interpretat și cele două imnuri naționale, și cel de-al doilea, concertul principal, în care am ales un program eclectic – de fapt, o radiografie a muzicii europene și a modului în care muzica românească s-a integrat în această cultură. Știu sigur că atât eu, cât și întreaga orchestră am dat tot ce am avut.”

Participarea României la Expo 2025 Osaka este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe. Ferdinand Nagy, Comisar General al Secțiunii Române pentru Expo Osaka 2025: „Am încercat să aducem spiritualitatea românească la Osaka. Din toate evenimentele care s-au organizat până acum la toate pavilioanele țărilor invitate în expoziție, noi am adus primul concert simfonic. Japonezii l-au primit cu atâta încântare că au cerut trei bisuri. Suntem extrem de încântați și vreau să mulțumesc Filarmonicii George Enescu, maestrului Gabriel Bebeșelea și maestrului Marin Cazacu pentru tot ce au adus la Expoziția din Japonia.”

Prezența Filarmonicii „George Enescu” la Osaka are o semnificație aparte: este prima invitație la o Expoziție Mondială după 25 de ani, ultima fiind în 2000, la Hanovra, Germania.

