Seara tinerilor creatori la ICR: Contraste sonore și accente grafice, de Ziua mondială a diversității culturale pentru dialog și dezvoltare

Intrarea este liberă. Publicul este invitat la un recital cameral de excepție, ce aduce împreună lucrări semnate de Béla Bartók,Béla Kovács, Felicia Donceanu și Jean Françaix, într-o combinație vibrantă de introspecție, lirism și virtuozitate.

Înaintea concertului AdMusicam, miercuri, 21 mai, de la ora 18:15, va fi organizat un tur ghidat al expoziției „Graphic Highlights”, susținut de Cristina Vrabie, director executiv The Institute, și Teodora Dinu, curator și project manager The Institute. Participarea este gratuită, iar vizitatorii vor avea ocazia să descopere lucrările expuse prin poveștile din spatele acestora, într-un dialog direct cu echipa care a conceput și coordonat proiectul. Expoziția face parte din festivalul Romanian Design Week și este inclusă în secțiunea Design GO!, fiind găzduită de Institutul Cultural Român în perioada 16–25 mai 2025. Expoziția „Graphic Highlights” surprinde spiritul creativ al noii generații de designeri grafici.

Evenimentul face parte din demersul ICR de a sprijini tinerii creatori, oferind o platformă pentru dialogul cultural interdisciplinar:„Ziua mondială a diversității culturale pentru dialog și dezvoltare a fost adoptată ca reacție la distrugerile patrimoniului umanității în urma urii și fanatismului. În fața războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și a atacurilor asupra identității culturale, reafirmăm prin artă convingerea că diversitatea culturală este o sursă esențială pentru dezvoltarea individuală și mondială. Pentru ca tinerii talentați să poată contribui la dezvoltarea societății, ICR încurajează dialogul ca formă a comunicării constructive, interdisciplinară și interculturală.” a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Protagoniștii concertului „Contraste”din cadrul programului AdMusicam Concert Series sunt tinerii muzicieni Marius Onică (clarinet), Rebeca Petre (vioară) și Timeea Crăiță (pian), care vor ghida publicul printr-un traseu muzical plin de culoare și contrast, unde clarinetul capătă o voce centrală, susținut cu subtilitate și forță de vioară și pian. Accesul publicului este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul serii include două lucrări solo pentru clarinet semnate de Béla Kovács – Omagiu lui Richard Strauss și Omagiu lui Manuel de Falla – alături de Coline albastre de Felicia Donceanu, o piesă de un lirism profund pentru trio vioară, clarinet și pian, Temă cu variațiuni de Jean Françaix, caracterizată de eleganță și rafinament și celebra compoziție Contraste de Béla Bartók, care încheie recitalul cu forță și inovație.

Recitalul propune o călătorie sonoră prin multiple registre stilistice: de la eleganța romantică târzie evocată de Kovács, la lirismul introspectiv al Feliciei Donceanu, rafinamentul plin de umor al lui Françaix și energia iberică a celui de-al doilea omagiu semnat BélaKovács. Încheierea este marcată de lucrarea monumentală Contraste de Bartók – o piesă definitorie a repertoriului cameral modern, ce îmbină folclor, inovație ritmică și o arhitectură muzicală complexă.

Marius Onică (#AdMusicam 2023) este un clarinetist în vârstă de doar 20 de ani, născut la București. A început studiul clarinetului cu tatăl său, la vârsta de nouă ani, făcând primii pași către muzică. Un an mai târziu, a început să facă performanță la „Colegiul Național de Muzică George Enescu” din București, unde a obținut peste 70 de premii speciale și premii I la olimpiade naționale și concursuri, fiind bursier UNIMIR în anul 2022. De asemenea, Marius a obținut locul al II-lea la „International Music Moscow Competition”. Debutul său ca solist a avut loc în anul 2022, pe scena Ateneului Român. Marius a urmat cursuri de măiestrie cu Milan Rericha (Cehia), Pablo Barragán (Spania), Valentin Uryupin (Rusia), Nadia Sofokleous (Germania), Fabio Di Casola (Italia), Peter Stark (Anglia). În prezent, Marius este student în anul II la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa maestrului Emil Vișenescu, și este membru al orchestrei de tineret „Sinfonietta”.

Rebeca Petre (#AdMusicam 2023) a început studiul viorii la vârsta de șapte ani, la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București. În prezent este studentă a Universității Naționale de Muzică din București. Pe parcursul anilor de formare a câștigat mai multe premii la concursuri si Olimpiade Naționale. A participat la numeroase concerte și recitaluri alături de orchestre simfonice și formații de muzică de cameră, perfecționându-se la cursuri de măiestrie cu instrumentiști și dirijori de renume internațional precum: Florin Croitoru, Radu Chișu, Rony Rogoff, Peter Stark, Leo Hussain.

Timeea Andreea Crăiță (pian) a început studiul pianului în jurul vârstei de 6 ani. A urmat studiile Liceului de Arte „Margareta Sterian” din Buzău până în clasa a VI-a, an în care s-a transferat la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, pe care l-a absolvit în anul 2021. În perioada studiilor s-a prezentat la diferite concursuri naționale și internaționale, unde a obținut premii, precum premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, premiul II la Concursul Internațional „Craiova Piano”, atestat de participare la cursurile Asociației Culturale „Irina Șațchi”, organizate de Horezu Summer Music Academy, premiul I la Concursul Internațional Pro Piano, premiul III la Concursul Internațional „Città di San Donà di Piave” din Italia. În prezent, Timeea este studentă în anul IV la Universitatea de Muzică București, la clasa conf. univ. dr. Delia Pavlovici, unde susține numeroase recitaluri atât în cadrul universității, cât și în afara ei. În cadrul concertului „Contraste” Timeea Andreea Crăiță va interpreta la pianul Steinway pus la dispoziția ICR de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România.