12 seri dedicate operei, baletului și teatrului muzical

Ajuns la cea de-a cincea ediție, „Bucharest Opera Festival”, programat între 11 și 22 iunie 2026 și intitulat anul acesta „Love Affairs”, reunește pe scena Operei Naționale București companii și instituții din întreaga lume, inclusiv din Polonia, Moldova, Bulgaria și Japonia, alături de principalele instituții lirice din România. Pe 17 iunie 2026, melomanii sunt așteptați la un eveniment artistic de excepție, cu Orchestra celebrului Festival Puccini de la „Torre del Lago - Viareggio, de la ora 19.00. Orchestra Festivalului considerat cel mai important eveniment puccinian din lume, ajuns la ediţia cu numărul 72 și va veni la Bucureşti, cu un concert-spectacol inedit, intitulat „The Greatest of Puccini”. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul croat Jure Bučević, regia îi aparţine lui Marco Iezzi, iar seara va aduce pe scenă o distribuție internațională de excepție: soprana Maria Cristina Bellantuono, mezzosoprana Maria Salvini, tenorii David Baños și Giovanni Formisano și baritonul Alberto Gazale.

Bucharest Opera Festival este unul dintre cele mai prestigioase și dinamice evenimente culturale din România, reunind instituții lirice de renume, artiști consacrați și mii de iubitori ai operei într-o celebrare unică a excelenței, creativității și colaborării artistice.

Organizat în inima Capitalei, în fiecare an, festivalul a devenit rapid un reper cultural național și o platformă internațională recunoscută pentru promovarea producțiilor lirice de înaltă calitate. Ajuns, în 2026, la cea de-a cincea ediție, Festivalul de Operă București își propune să își consolideze impactul printr-un program extins, care are în centru atât capodopere clasice, cât și producții contemporane inovatoare.

Festivalul reunește companii de operă, balet şi teatru din România și din străinătate, încurajând schimburile artistice, diplomația culturală și dezvoltarea de public nou pentru artele spectacolului.

Anul acesta, publicul din România este așteptat la 12 seri consecutive dedicate operei, baletului și teatrului muzical și peste 1.500 de artiști, la Bucharest Opera Festival - un eveniment care s-a afirmat rapid ca o ocazie internațională de dialog cultural și schimb artistic, capabilă să atragă un public larg și diversificat și să pună în valoare producția lirică contemporană alături de marile titluri ale repertoriului universal.

În acest context, prezența Orchestrei Festivalului Puccini capătă o semnificație deosebită: aceea de a purta în întreaga lume muzica lui Giacomo Puccini, pornind din locul simbolic „Torre del Lago” și de a reafirma legătura dintre compozitor și „locul său de suflet”, care, prin intermediul Festivalului, îi păstrează și îi reînnoiește moștenirea.

Centenarul „Turandot”

Anul acesta se se împlinesc 100 de ani de la premiera absolută „Turandot”, ocazie ce va fi celebrată și în cadrul Festivalului Puccini din vara anului 2026, la Marele Teatru de pe malul lacului Massaciuccoli, din regiunea Toscana, Italia. Tot cu această ocazie a centenarului, spectacolul „The Greatest of Puccini” a fost conceput ca o incursiune amplă prin opera pucciniană și propune publicului din România o selecție a celor mai cunoscute pagini compuse de maestrul toscan, de la Edgar - operă de tinerețe din 1889 -, până la Turandot, testamentul său artistic neterminat.

Publicul din România este invitat la o experiență unică, o îmbinare a audiției cu spectacolul vizual, respectând matricea teatrală a fiecărei pagini muzicale. Participarea la „Bucharest Opera Festival” reprezintă un moment de mare însemnătate pentru Festivalul Puccini, chemat să reprezinte Italia, canto-ul liric - din Patrimoniu imaterial UNESCO - și tradiția operistică pucciniană, într-un context internațional de înalt nivel.

Evenimentul de la București este o avanpremieră internațională care însoţeşte publicul către cea de-a 72-a ediție a Festivalului Puccini de la Torre del Lago (iulie-septembrie 2026), dedicată centenarului operei Turandot. „Participarea la Bucharest Opera Festival reprezintă pentru noi o etapă semnificativă în parcursul de dezvoltare internațională a Festivalului Puccini. A aduce orchestra noastră și muzica lui Puccini într-un context atât de relevant înseamnă a consolida rolul localității Torre del Lago ca punct de referință mondial pentru acest repertoriu. Doresc să îi mulțumesc directorului artistic Angelo Taddeo pentru munca pe care o desfășoară cu viziune și determinare: de la proiecte internaționale precum acesta, la stagiunea de primăvară „Așteptând Turandot”, până la planificarea deja începută a următoarelor ediții, cu o privire extinsă spre 2027 și formarea distribuțiilor. Este un parcurs care oferă soliditate și perspectivă Festivalului, consolidându-i prezența în panorama lirică internațională”, a declarat Fabrizio Miracolo, președintele Fundației Festivalului Puccini.

Viziunea regizorală transformă concertul în spectacol teatral

Programul pentru „Bucharest Opera Festival”, intitulat „The Greatest of Puccini”, își propune să construiască un parcurs narativ prin titlurile lui Puccini. În deschidere, publicul va putea asculta „Un bel dì vedremo” din „Madama Butterfly” și „Tre sbirri, una carrozza” din „Tosca”, alături de fragmente mai rar interpretate, precum „Tu il cor mi strazii” din „Edgar”.

Secțiunea următoare va fi dominată de lirism și scene dramatice de anvergură, culminând cu finalul dedicat operei „Turandot”, prin ariile „In questa reggia” și „Nessun dorma”.

Viziunea regizorală a lui Marco Iezzi transformă concertul într-un spectacol teatral, integrând mișcarea scenică, muzica vocală și narațiunea pentru a evoca, într-o formă sintetică, dar intensă, universul emoțional al operelor pucciniene.

