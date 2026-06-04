Ce analize medicale să faci în fiecare an pentru depistarea bolilor cronice

Medicul Mihail Pautov a publicat în mediul online o listă de analize relevante pentru o evaluare extinsă a stării de sănătate.

Aceste teste pot oferi o imagine completă asupra organismului și pot semnala din timp riscuri care, în lipsa analizelor, ar putea rămâne nedepistate până când este prea târziu.

1. Profil lipidic extins

Printre analizele recomandate se află profilul lipidic extins, care include colesterolul total, LDL, HDL, trigliceridele și apolipoproteina B (ApoB). Aceasta din urmă este un marker important în evaluarea riscului cardiovascular.

„ApoB este markerul cel mai bun pentru riscul de infarct, mai precis decât simplul LDL”, a explicat medicul.

2. Metabolismul glucozei

Un alt set important de analize vizează metabolismul glucozei și include glicemia, insulina, indicele HOMA-IR și hemoglobina glicozilată (HbA1c). Aceste teste pot evidenția atât controlul glicemiei, cât și rezistența la insulină, uneori cu ani înainte de apariția diabetului.

3. Inflamația sistemică

Testul hs-CRP (proteina C reactivă), utilizat pentru detectarea inflamației sistemice, poate indica un risc cardiovascular crescut chiar și în absența altor simptome sau dezechilibre în analizele uzuale.

4. Vitamina D

De asemenea, determinarea nivelului de vitamina D este considerată importantă pentru sănătatea oaselor, imunitate și nivelul de energie. Medicul subliniază că expunerea moderată la soare poate fi o sursă eficientă de sinteză naturală a vitaminei D.

5. Tiroida

Analizele TSH și FT4 sunt utilizate pentru evaluarea funcției tiroidei, glandă care influențează metabolismul, greutatea corporală și nivelul de energie. Dezechilibrele pot indica hipotiroidism sau hipertiroidism.

6. Funcția hepatică

Enzimele hepatice (ALT, AST, GGT) pot semnala afecțiuni ale ficatului, precum steatoza hepatică, adesea fără simptome evidente.

7. Funcția renală

În paralel, testele pentru funcția renală, inclusiv creatinina, eGFR și acidul uric, oferă informații despre capacitatea de filtrare a rinichilor și riscul de gută sau litiază renală.

8. Feritina

Feritina reflectă rezervele de fier ale organismului, iar valorile scăzute pot indica anemie, în timp ce nivelurile crescute pot semnala inflamații sau supraîncărcare cu fier.

9. Homocisteina

Homocisteina, un aminoacid prezent în organism, este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare și neurologice atunci când are valori ridicate, fiind influențată de nivelul vitaminelor din complexul B.

10. Profilul hormonal masculin

Pentru bărbați, medicul recomandă evaluarea testosteronului total și a SHBG, parametri care influențează energia, masa musculară, libidoul și starea generală de bine.

Interpretarea analizelor

Specialistul atrage atenția că rezultatele analizelor nu trebuie interpretate individual sau pe baza informațiilor de pe internet, ci doar în context medical.

„Aceste analize nu se interpretează izolat și nici nu se citesc singure de pe Google. Ți le explică medicul tău, în contextul tău”, a subliniat Mihail Pautov, potrivit dcmedical.ro.