Spectatorii din România sunt printre primii din lume care pot vedea  Hurry Up Tomorrow cu Abel Tesfaye (The Weeknd), începând de azi

Filmul, inspirat din întâmplări reale, este o odisee cinematografică absolut fantastică ce spune povestea suprarealistă a unui muzician afectat de insomnie care este atras într-o odisee cu un străin ce începe să dezlege miezul existenței sale.

„Hurry Up Tomorrow este cel mai personal proiect la care am lucrat vreodată”, spune Abel Tesfaye care adaugă „atât filmul, cât și albumul sunt născute din risc, obsesie și dorința de a depăși zona de confort, de a crea ceva brut, ciudat și de neuitat. Sper că am reușit asta.”

„Poți lua totul la valoarea nominală și să te lași purtat de o experiență emoțională, dar, de asemenea, dacă vrei să citești lucrurile într-un strat mai profund poți să deduci o mulțime de lucruri, este destul de bogat și în acest sens.” declara de Trey Edward Shults, regizorul filmului.

Scenariul este co-scris de Trey Edward Shults, The Weeknd și Reza Fahim, iar filmul este produs de Lionsgate.

Hurry Up Tomorrow vine pe ecranele din țara noastră odată cu premiera americană, distribuit de CAY Films, și va putea fi văzut la: București (Cinema City Cotroceni, Cinema City Mega Mall, Cinema City Park Lake, Cinema City Sun Plaza, Cinemax Veranda), Arad (Cinema City Atrium), Bacău (Cinema City), Baia Mare (Cinema City), Brașov (Cinema City), Brăila (Cinema City), Buzău (Cinema City), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius, Cinema City Vivo), Constanța (Cinema City Park, Cinema City Vivo), Deva (Cinema City), Drobeta Turnu Severin (Cinema City), Galați (Cinema City), Iași (Cinema City Iulius), Piatra Neamț (Cinema City), Pitești (Cinema City), Ploiești (Cinema City AFI, Cinema City Shopping City), Râmnicu Vâlcea (Cinema City), Suceava (Cinema City), Târgu Jiu (Cinema City), Târgu Mureș (Cinema City) și Timișoara (Cinema City Iulius, Cinema City Shopping City, Cinema Timiș).

„Unul dintre cele mai emoțional-vulnerabile filme pe care le-am văzut vreodată” [...] „Regizorul nu doar a co-scris scenariul, dar a editat și filmul. Fiecare cadru uimește, fiecare replică te bântuie. Cu adevărat o experiență cinematografică de neuitat.” – Isaac Joel, regizor.

The Weeknd a anunțat pentru prima dată proiectul în decembrie 2024 și l-a descris drept un „thriller psihologic propulsat de muzică”, iar în ianuarie 2025 a lansat albumul cu același titlu, al șaselea semnat de artistul de origine canadiană, care are o strânsă legătură cu filmul, tratând subiecte precum condiția artistului, lupta care vine la pachet cu statutul de star, izolarea, dependența de momentele culminante dar și stările care survin din situațiile mai puțin plăcute, presiunea industriei, etc.

Pornind de la aceste teme CAY Films organizează discuții cu artiști locali la avanpremierele filmului de la Cinema City Cotroceni și Cinema City Iulius Cluj.

Astfel la București publicul se va întâlni după proiecția de pe 14 mai cu Doru Trăscău, Dan Byron, Radu Osaciuc și Lucia pentru un dialog organizat în parteneriat cu Overground Music, iar la Cluj Ada Morar, Nidal și Roxana Luca (manager de producție) vor răspunde întrebărilor Oanei Tarce (manager cultural).

Hurry Up Tomorrow va putea fi văzut în premieră în cinematografe din 16 mai.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹