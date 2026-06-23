A cincea zi de FITS – 23 iunie – include „Lungul drum al zilei către noapte”, „Urmașii zeilor”, „Sufletul Japoniei”

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 19 și 28 iunie, FITSRecomandă – o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 23 iunie, a cincea zi a festivalului, aduce în fața publicului „Lungul drum al zilei către noapte” – spectacol distins cu Premiul pentru Cel mai bun spectacol și Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal (Nicu Mihoc), în cadrul Galei UNITER 2026; mitologia greacă reinterpretată prin universul companiei Ultima Vez prin spectacolul „Urmașii zeilor”; Sufletul Japoniei – un concert ca un peisaj sonor rafinat, în care tradiția și emoția curg împreună ca un haiku muzical viu. A cincea zi de festival înseamnă 20 de țări, care prezintă zeci spectacole captivante, aproape 20 spectacole outdoor gratuite, 5 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din prima zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

20 de țări prezintă spectacole captivante

Aproape 20 spectacole outdoor gratuite

5 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 23 iunie:

Muzica Militară a Forțelor Navale Constanța – Concert Live, Promenada Mall, 11:00 (Detalii)

Lansare de carte – Marcel Vișniec, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 11:00 (Detalii)

Wim Vandekeybus în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 12:00 (Detalii)

Carnavalul fanteziei, BoCirk, Pietonala Nicolae Bălcescu, 12:00 & 18:45 (Detalii)

Miguel Gane în dialog cu Ionuț Sociu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 14:00 (Detalii)

Metamorfoza unei sufragerii, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Casa Artelor, 14:00 (Detalii)

Showcase, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 15:00 (Detalii)

Lungul drum al zilei către noapte, Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, 16:00 & 20:00 (Detalii)

Sunt încă aici, Artists On The Frontline / Ahmed Tobasi, Teatrul GONG - Sala etaj, 16:00 & 20:00 (Detalii)

Sufletul Japoniei, Mieko Miyazaki & Suizan Lagrost, Biserica Parohială Romano-Catolică "Sfânta Treime", 17:00 (Detalii)

Urmașii zeilor, Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Faust”, 18:00 (Detalii)

Ritualul focului, Cie QUETZALCOATL, Piața Huet, 19:30 & 22:30 (Detalii)

Baal - Prima piesă a lui Brecht, Beijing Repertory Theatre, Tempest Projects, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Eugenio Barba”, 21:00 (Detalii)

Zack. O simfonie, Wolfram Koch / Jakob Fedler / Dorien Thomsen, Filarmonica de Stat Sibiu (Sala Thalia), 21:00 (Detalii)

Risipiți prin lume, Teatr Migro, Piața Mare, 22:00 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 19 iunie – 28 iunie, tema ediției cu numărul 33 fiind SUFLET. FITS 2026 are 848 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 83 de țări.

Tema din acest an – SUFLET – subliniază că mai presus de tehnologie stă sufletul, fie că e vorba de cel al artistului sau al spectatorului.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



Informații în timp real legate de FITS sunt disponibile pe conturile de Facebook, Instagram, TikTok, precum și pe Newsletterul FITS: fitsibiu.substack.com.