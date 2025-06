A treia zi FITS a fost marcată de aplauze la scenă deschisă

Flamenco fusion – eveniment care combină pasiunea și talentul dansului spaniol și al flamenco-ului cu prospețimea și inovația jazzului - a avut ultima reprezentație din această ediție a festivalului.

Spectacolul Nunta însângerată, în regia Hunor Horváth, distins cu un premiu UNITER, a avut două reprezentații, de la 16:00 și de la 20:00, și a captivat publicul cu muzica sa dinamică.

La Fabrica de Cultură, Grădina de sticlă – producție a Teatrului Național „Mihai Eminescu”, Chișinău – a emoționant întreaga sală și a primit aplauze minute în șir.

Howard Gospel Choir, primul cor de acest fel din lume, a susținut gospelul contemporan și tradițional, cât și imnurile bisericești, incantațiile afro-americane și aranjamentele corale clasice la Biserica Ursulinelor.

Vizionara, un spectacol de Milo Rau, a explorat tragismul lumii contemporane într-o viziune regizorală de excepție.

A avut loc și cea de-a doua reprezentație a spectacolului Medeea, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu. La final, președintele FITS, Constantin Chiriac, a primit un cadou special, trimis de directorul Turkish State Theaters pentru buna colaborare din ultimii ani.

Tabloul zilei a fost încheiat de un show care a îmbinat acrobații, dans aerian și circ într-o coregrafie verticală spectaculoasă în Spirala vieții, la o înălțime de 40 de metri, în Piața Mare.

Jumătatea festivalului aduce „Unchiul Vanea” în regia lui Neil LaBute, circ contemporan australian, „Între ziduri” – un spectacol de Alexis Michalik, Ierbar – de Simona Popescu și Radu Afrim

A cincea zi a festivalului aduce în fața publicului „Unchiul Vanea” în regia lui Neil LaBute – spectacol montat la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, „Perfecțiunea circului” din Australia, „Între ziduri” – un spectacol care îi confirmă unicitatea viziunii artistice lui Alexis Michalik, Ierbar – de Simona Popescu și Radu Afrim, distins cu un premiu UNITER.

A cincea zi de festival înseamnă peste 15 țări, care prezintă peste 10 spectacole captivante, 10 spectacole outdoor gratuite, 3 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet din a treia zi costă numai 30 lei.

Sumarul zilei în cifre:

● Peste 15 țări prezintă spectacole captivante

● 10 spectacole outdoor gratuite

● 3 spectacole difuzate online

● Cel mai ieftin bilet costă 30 de lei

Recomandările zilei de 24 iunie:

Evanescent by day, Atelier Sisu, Piața Mare, 09:00

Bernard-Marie Koltès, În singurătatea câmpurilor de bumbac și alte texte, Lansare de carte, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 11:00

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00

Alexis Michalik în dialog cu Mihaela Dedeoglu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 14:00

ORIGINI – „Întâlnirile JTI”, Scapino Ballet Rotterdam, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala Faust, 16:00

Repertoriul brazilian pentru chitară clasică, fuziuni și influențe, Mădălina Ioana Petre, Biserica Reformată Calvină, 16:00

În zori, lumina e mai aspră, ADO & Centrul Replika, Sala Studio TNRS, 17:00

Unchiul Vanea, Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, Sala mare TNRS, 17:00 & 22:00

Perfecțiunea circului, Gravity & Other Myths, Fabrica de Cultură - UniCredit - Sala „Eugenio Barba”, 18:30

Între ziduri, Acmé Production, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00

Sunetul muzicuței, Judy’s Harmonica Ensemble, Catedrala Luterană Evanghelică ,,Sf. Maria”, 19:00

Macbeth, Schauspielhaus Bochum, Fabrica de Cultură – UniCredit - Sala Lulu, 20:00

Ierbar, Teatrul Național Târgu-Mureș - Compania Liviu Rebreanu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 21:00

Când soarele toarnă peste lume jar, Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Film, Trupa ARC, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 23:00



Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.



Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

