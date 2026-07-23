A murit Adela Mărculescu. Marea actriță a Teatrului Național București s-a stins la 88 de ani

Anunțul dispariției sale a fost făcut de Teatrul Național București, instituția de care actrița și-a legat aproape întreaga activitate artistică și pe scena căreia a continuat să joace până în ultimele luni ale vieții.

„Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti este astăzi în doliu. Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viaţă marea actriţă Adela Mărculescu, o figură de o distincţie aparte, a cărei eleganţă, rigoare şi pasiune au marcat generaţii întregi de spectatori", se precizează pe pagina de Facebook a TNB.

Unde va fi depus trupul neînsuflețit și când va avea loc înmormântarea

Cei care au admirat-o de-a lungul anilor vor avea posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu începând de vineri.

Potrivit reprezentanților Teatrului Național București, trupul neînsuflețit al Adelei Mărculescu va fi depus vineri, începând cu ora 12:00, la Biserica „Sfântul Gheorghe” din București.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu, unul dintre cele mai importante locuri de odihnă ale marilor personalități ale culturii române.

„Conform sursei citate, trupul neînsufleţit al marii actriţe va fi depus vineri la Biserica "Sfântul Gheorghe" din Bucureşti, unde toţi cei care au admirat-o, au aplaudat-o şi au fost atinşi de arta sa îi vor putea aduce un ultim şi pios omagiu începând cu ora 12:00.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, sâmbătă, de la ora 10:00."

O carieră de peste 60 de ani dedicată Teatrului Național București

Adela Mărculescu s-a format la clasa marelui profesor Alexandru Finți, promoția 1959, iar din anul 1964 a devenit actriță a Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București. De atunci și până în prezent, scena Naționalului a rămas locul în care și-a construit întreaga carieră artistică.

Debutul său în spectacolul „Înșir'te mărgărite”, în 1964, a fost începutul unui parcurs remarcabil, în care a interpretat zeci de personaje emblematice din dramaturgia românească și universală.

Publicul și criticii au apreciat-o pentru forța interpretării, eleganța scenică și profunzimea cu care reușea să dea viață fiecărui personaj.

Rolurile care au făcut istorie în teatrul românesc

De-a lungul carierei, Adela Mărculescu a colaborat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai României și a interpretat roluri devenite repere pentru teatrul românesc.

Printre cele mai apreciate se numără Epancina Aglaia din „Idiotul”, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana, Margareta Aldea din „Gaițele” și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”.

Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale a fost interpretarea personajului Clitemnestra în spectacolul „Electra – O trilogie antică”, montat în 1990 de Andrei Șerban, producție care a devenit un reper internațional al teatrului românesc.

De asemenea, publicul și-a amintit-o în spectacole precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” sau „Dulcea pasăre a tinereții”, roluri care au demonstrat complexitatea artistică și versatilitatea actriței.

A rămas pe scenă până aproape de finalul vieții

Adela Mărculescu nu s-a retras din activitate, alegând să continue să joace și la o vârstă înaintată, din pasiune pentru teatru și pentru public.

În repertoriul recent al Teatrului Național București, spectatorii au putut să o urmărească în rolurile Doamna Boyle din spectacolul „Cursa de șoareci”, după Agatha Christie, în regia lui Erwin Șimșensohn, și Chiriachița din „Titanic vals”, montarea regizată de Dan Tudor.

„Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult. Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezenţa sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Naţional din Bucureşti: Doamna Boyle în "Cursa de şoareci" de Agatha Christie (regia Erwin Şimşensohn) şi Chiriachiţa în "Titanic vals" de Tudor Muşatescu (regia Dan Tudor)", menţionează TNB.

Cariera în film și distincțiile primite

Pe lângă activitatea teatrală, Adela Mărculescu a avut o prezență importantă și în cinematografie, fiind distribuită în producții precum „Șapte băieți și o ștrengăriță”, „Declarație de dragoste”, „Alo, aterizează străbunica!” și „Surorile”.

Interpretările sale au fost apreciate pentru naturalețe, rafinament și vocea inconfundabilă, devenind una dintre cele mai respectate actrițe ale generației sale.

Întreaga sa activitate artistică a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, primit în anul 2020.

Mesajul emoționant transmis de Teatrul Național București

Moartea Adelei Mărculescu marchează sfârșitul unei epoci pentru teatrul românesc. Reprezentanții Teatrului Național București au transmis un mesaj de rămas-bun în memoria actriței care și-a dedicat viața scenei și publicului.

„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. Ne plecăm cu adâncă recunoştinţă în faţa memoriei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate!", transmite Teatrul Naţional Bucureşti.

Agerpres