Aplauze pentru Anotimpurile / The Seasons în cadrul Festivalului Internațional George Enescu

Concept

Pornind de la o idee a lui Laurent Brunner, director al Château de Versailles Spectacles, și a lui Stefan Plewniak, violonist și prim-dirijor al Operei Regale din Versailles, acest balet împletește celebrele Patru anotimpuri ale lui Antonio Vivaldi cu pagini din Le Quattro Stagioni dell'anno (Cele patru anotimpuri ale anului), o lucrare puțin cunoscută a lui Giovanni Antonio Guido, contemporan și compatriot al „preotului roșu”.

În ceea ce privește realizarea sa, pornind de la aritmetică, sub influența numărului patru, strâns legat de creație, echilibru și armonie, putem spune în primul rând că Anotimpurile lui Guido trezesc amintiri legate de „belle danse” (dansul baroc), care a apărut în secolul al XVII-lea cu idealul de a guverna corpul și mintea în tandem și de a efectua mișcările cu grație, precizie și lejeritate. Numărul patru este, de asemenea, asociat cu Pământul și cu roata vieții, care nu se învârte întotdeauna lin, dacă nu chiar complet anapoda, având în vedere urâțenia, prostia și inumanitatea care proliferează. Cu Anotimpurile lui Vivaldi, suntem mișcați de o formă de dans mai naturală, mai umană.

În cele din urmă, transformăm lucrurile într-o fantezie poetică, iar cu aceste două cuvinte, aveți elementele de bază. Pe un fundal de petale negre răspândite la orizont, ființe înaripate deplâng pierderea spiritului și a clarității. De ce? Pentru că Anotimpurile sunt doar un balet și nu există nimic mai grav decât lucrurile de necrezut. (Thierry Malandain)

