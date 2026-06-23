„Artă” de Yasmina Reza, în regia lui Felix Alexa, este noua producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Comedia „Artă” de Yasmina Reza a avut premiera în 1994 la Comédie des Champs-Élysées din Paris. Spectacolul a fost montat ulterior la Londra în 1996 și pe Broadway în 1998. Pusă în scenă în peste 30 de țări și tradusă în peste 30 de limbi, „Artă” este piesa care a cucerit rapid mapamondul, fiind recompensată cu multiple premii. Dacă e să amintim doar Premiul Molière pentru Cel Mai Bun Autor sau Premiul Tony pentru Cea mai Bună Piesă, e lesne de înțeles de ce textul Yasminei Reza a atras deopotrivă atenţia teatrului britanic, american sau australian. Piesele autoarei se joacă la cele mai importante teatre din lume, iar distribuțiile conțin nume sonore precum: Alan Alda, Alfred Molina, Victor Garber, Roger Allam, Paul Freeman, Henry Goodman, Albert Finney, Bobby Cannavale sau James Corden.

Comedia, care ridică întrebări despre artă și prietenie, prezintă de fapt povestea a trei prieteni de-o viață, Serge, Marc și Yvan. Serge cumpără un tablou mare, scump și complet alb cu dungi albe. Marc este oripilat de decizia lui Serge de a cheltui zeci de mii de euro pentru un astfel de tablou, diferența de opinie asupra sensului cuvântului „artă” impactând serios prietenia lor. Al treilea lor prieten, Yvan, e prins la mijloc în acest conflict despre ce este și ce nu este artă. El încearcă să-i mulțumească pe amândoi, dar nu reușește decât să înrăutățească situația.

„Artă este un text strălucitor, construit impecabil, plin de umor subtil și inteligent. Spectacolul nostru se vrea o radiografie a unei lumi aflate în criză la toate nivelurile, a criteriilor de valoare, a relațiilor de prietenie, dar și la nivelul cel mai intim, al sensibilității noastre profunde, secrete. Sub descrierea unei întâmplări aparent banale, achiziția unui tablou alb, Artă ne vorbește despre absurdul, cinismul și violența emoțională a lumii în care trăim. O lume în derivă. Privită însă cu multă înțelegere, tandrețe și umor” spune Felix Alexa, regizorul spectacolului.

Felix Alexa este unul dintre cei mai prolifici și mai premiați regizori ai generației sale. Născut la 18 noiembrie 1967 în București, Felix Alexa este nu doar regizor de teatru ci și cprofesor universitar dr. la Facultatea de Teatru, secția Regie de teatru, din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală si Cinematografică I. L. Caragiale din București. A absolvit în 1992 Academia de Teatru si Film, Facultatea de regie teatru, la clasa profesoarei Cătălina Buzoianu.

Felix Alexa a montat pe scenele celor mai importante teatre din Romania: Teatrul Bulandra, Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Odeon, Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca, Teatrul Național Vasile Alecsandri din Iași, Teatrul Fani Tardini din Galați, Teatrul de Stat din Constanța, Teatrul Mic din București, T eatrul „Toma Caragiu” din Ploiești, Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov, Teatrul Nottara din București, Teatrul „Mihai Eminescu” din Timișoara, Teatrul de Comedie din București, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Țăndărică, ARCUB.

Remarcabilă este și activitatea sa internațională, cu participările la cele mai importante festivaluri: Avignon (Franţa), Lift, Londra (Anglia), Wiener Festwochen (Austria), UTE, Budapesta (Ungaria), Sankt Petersburg (Rusia), Montreal (Canada). Invitat să monteze la National Theatre Company of Korea din Seul, Felix Alexa a realizat trei spectacole „Pescărușul” de A.P. Cehov, „Domnișoara Iulia” de August Strindberg și „Richard II” de William Shakespeare. De asemenea, amintim spectacolul „Hecuba” montat la Teatrul Național Split, Croația. Nu în ultimul rând, invitat de însuși Peter Brook să-i fie asistent de regie, Felix Alexa face parte din echipa de creație a spectacolului „Impresiile lui Peleas” de Claude Debussy, la Teatrul Bouffes du Nord, Paris. În calitate de pedagog, conduce workshop-uri internaționale la Paris, Seul, Sydney, Beijing, Shanghai, New Delhi.

Multiple premii și distincții i-au recompensat eforturile creative, din care amintim:

Marele premiu al Festivalului de dramaturgie contemporană de la Brașov pentru Orchestra Titanic, 2019

Premiul pentru cel mai bun spectacol și Premiul de Regie la Festivalul „Forme noi”

Premiul „Omul anului” al ziarului Cotidianul

Nominalizare la Premiul Uniter pentru „Cel mai bun spectacol” pentru Livada de vișini, TNB

Premiul Criticii pentru Opera Prima - „Pe cheiul de Vest", Studioul Casandra

Premiul Criticii, Gala UNITER - „Nunta lui Krecinski", Teatrul Naţional „I.L.Caragiale", Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun spectacol de comedie, Festivalul de Comedie de la Galaţi - „Nunta lui Krecinski”, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale, Bucureşti

Nominalizare la Premiile UNITER pentru regie - „Nunta lui Krecinski", Teatrul Naţional „I.L.Caragiale", Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun spectacol şi Premiul pentru cel mai bun regizor, Festivalul de Teatru Contemporan, Braşov - „Filumena Marturano", Teatrul „Sică Alexandrescu", Braşov

Premiul Ministerului Culturii, Premiul pentru cel mai bun regizor - „Jocul dragostei şi al întâmplării", Teatrul Naţional „I.L.Caragiale", Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun spectacol, Festivalul de Comedie de la Galaţi - „Jocul dragostei şi al întâmplării", Teatrul Naţional „I.L.Caragiale", Bucureşti

Premiul Criticii AICT, pentru cel mai bun spectacol din „Anul Caragiale” - „O noapte furtunoasă”, Teatrul Naţional „I.L.Caragiale”, Bucureşti;

Premiul Ministerului Culturii pentru cel mai bun spectacol - „Visul unei nopti de vară”, la Teatrul Naţional „I.L.Caragiale”, Bucureşti

Premiul pentru cel mai bun spectacol, Festivalul de Dramaturgie Contemporană de la Braşov - „Jocul regilor”, Teatrul Evreiesc de Stat

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Yasmina Reza este o artistă care și-a început drumul ca actriță la Paris, acolo unde s-a și născut în 1959, dintr-un tată pe jumătate iranian și o mamă evreică din Ungaria. Ca autoare și-a găsit repede recunoașterea, piesa Artă fiind cea care a propulsat-o în atenția publicului din întreaga lume, fie că vorbim despre West End, Broadway, Sidney sau București. Textul semnat de Yasmina Reza nu putea trece neobservat de cinematografie. Recent, Fernando Meirelles a fost desemnat să regizeze o adaptare în limba engleză a piesei, avându-i în distribuție pe Ralph Fiennes, Colin Farrell and Wagner Moura.

De-a lungul timpului, producțiile Artă au fost recompensate cu unele dintre cele mai prestigioase premii: Premiul Molière penru cea mai bună producție comercială, Premiul Laurence Olivier pentru cea mai bună comedie, New York Drama Critics' Circle pentru cel mai bun spectacol de teatru, Premiul Tony pentru cel mai bun spectacol de teatru, Drama Desk pentru cel mai bun actor (Alfred Molina), Premiul Evening Standard pentru cea mai bună comedie.

Marile publicații remarcă de asemenea, piesa Artă de Yasmina Reza:

The Guardian: „O capodoperă modernă și o comedie inteligentă despre nesiguranța masculină, care rămâne actuală în ciuda trecerii anilor.”

The New York Times: „O piesă șic, scurtă și diabolic de amuzantă. Textul oferă o radiografie perfectă a modului în care opiniile divergente pot dinamita o prietenie veche.”

The New Yorker: „O satiră a valorilor din clasa de mijloc, unde dezacordurile legate de gusturi escaladează rapid în atacuri personale.”

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