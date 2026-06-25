Bucharest Opera Festival 2026 – Love Affairs la final. 12 seri de operă şi balet, peste 10.000 de spectatori, 1.500 de artiști și tehnicieni la ediția a cincea BOF

Cu tema Love Affairs, ediția din acest an a reunit peste 1.500 de artiști și membri ai echipelor tehnice din 12 instituții de spectacol din România și din alte 5 țări, confirmând BOF drept cel mai amplu festival de operă din țară. Sub titlul Love Affairs, ediția din 2026 a construit un parcurs al emoțiilor și al relațiilor umane: de la iubirile celebre ale repertoriului clasic – Carmen, Faust, Bărbierul din Sevilla, Cenușăreasa – la reinterpretări contemporane și până la expresia abstractă, ancestrală, a iubirii din teatrul NOH japonez. Cele 12 spectacole în 12 zile consecutive au oferit publicului o hartă emoțională completă, de la comedie la tragedie, de la belcanto la avangardă.

Începând cu această ediție, Bucharest Opera Festival a fost inclus pe lista proiectelor cu valoare strategică finanțate de Ministerul Culturii, alături de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), Transilvania International Film Festival de la Cluj (TIFF), Festivalul Internațional de Teatru Shakespeare de la Craiova și Festivalul Național de Teatru de la Bucureşti (FNT).

„Acesta este semnul că, deja de la a cincea ediție, avem o recunoaștere majoră la nivel național”, a declarat Daniel Jinga, Director General al Operei Naționale București. „BOF aduce la București nume mari de teatre din țară și din afara granițelor, inclusiv din lumi aflate la mare distanță de România. Are și misiunea de a dezvolta relațiile culturale ale României cu statele vecine și nu numai și de a promova arta lirică românească în fața publicului internațional.” a mai spus Daniel Jinga

Pe scena festivalului au urcat, din afara granițelor, Orchestra Festivalului Puccini de la Torre del Lago (Italia), Opera din Cracovia (Polonia), Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău (Republica Moldova), Opera de Stat din Ruse (Bulgaria) și Yamamoto Noh Theater din Osaka (Japonia). De asemenea, ediția 2026 a adus la București principalele instituții lirice din țară: Opera Națională Română Iași, Opera Națională Română Timișoara, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski, Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard, Orchestra de Cameră Radio și compania gazdă, Opera Națională București.

„BOF este despre generozitate, despre a aduce împreună teatrele de operă și balet din întreaga țară și a plasa spectacolele lor alături de invitați străini, astfel fiind puse în valoare relevanța și nivelul artei lirice și coregrafice românești”, spune muzicologul Oltea Șerban Pârâu, coodonator artistic al Bucharest Opera Festival de la prima ediție.

Ajuns la a cincea ediție, Bucharest Opera Festival s-a impus ca singurul festival din România care reunește anual, pe aceeași scenă, teatre lirice din toată țara și companii internaționale de prestigiu, devenind totodată un instrument de diplomație culturală și de formare artistică pentru miile de profesioniști implicați în fiecare ediție.

Spectacolul de închidere al festivalului a fost și cel mai inedit: publicul bucureștean a avut, pentru prima dată pe scena BOF, ocazia să asiste la o reprezentație de teatru NOH – cea mai veche formă de teatru cu măști din lume, practicată neîntrerupt de peste 650 de ani, prezentată de Yamamoto Noh Theater din Osaka, Japonia. Momentul a reprezentat unul dintre punctele de maximă raritate ale unui program deja bogat în premiere și titluri de referință.

Jurnalul video al Bucharest Opera Festival - Love Affairs 2026

https://www.youtube.com/watch?v=hOt3sfJOVCk

(Jurnal de Festival - Ziua 1 - Bucharest Opera Festival 2026 - Iolanta - Chișinău)

https://www.youtube.com/watch?v=nj7urEb3EQg

(Jurnal de Festival - Ziua 2 - Bărbierul din Sevilla - București)

https://www.youtube.com/watch?v=TnDf6lelNvU

(Jurnal de Festival - Ziua 3 - Vocea umană - Orchestra de Cameră Radio)

https://www.youtube.com/watch?v=gKxczaLW7BM

(Jurnal de Festival - Ziua 4 - Bucharest Opera Festival 2026 - Ibérica - Opera Maghiară Cluj)

https://www.youtube.com/watch?v=9BCK7y1i3fY

(Jurnal de Festival - Ziua 5 - Bucharest Opera Festival 2026 - Cenușăreasa - Opera Galați)

https://www.youtube.com/watch?v=cW5gQrv7sLM

(Jurnal de Festival - Ziua 6-Bucharest Opera Festival 2026 - Carmen’s Love Affairs - Opera Cracovia)

https://www.youtube.com/watch?v=M6ew-lGbUwo

(Jurnal de Festival - Ziua 7 - Bucharest Opera Festival 2026 - Orchestra del Festival Puccini)

https://www.youtube.com/watch?v=mf1orWAb_TY

(Jurnal de Festival - Ziua 8 - Bucharest Opera Festival 2026 - Faust - Opera Constanța)

https://www.youtube.com/watch?v=XsqD6cX2dpw

(Jurnal de Festival - Ziua 9 - Bucharest Opera Festival 2026 - Cenușăreasa - Opera din Ruse)

https://youtu.be/nPqsuM19WMQ

(Jurnal de Festival - Ziua 10 - Bucharest Opera Festival 2026 - Carmen - Opera Iași)

https://youtu.be/qL8kJuCATlo

(Jurnal de Festival - Ziua 11 - Bucharest Opera Festival 2026 - Adriana Lecouvreur - Opera Timișoara)

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Sursa foto ONB

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