Bursa de Spectacole de la Sibiu – ajunsă la a 30-a ediție – se bucură de participarea a peste 250 de profesioniști din 45 de țări

Peste 250 de artiști, producători, manageri culturali, reprezentanți ai festivalurilor, rețelelor internaționale și instituțiilor de finanțare

Programul aniversar cuprinde 15 evenimente profesionale dedicate principalelor provocări ale sectorului artelor spectacolului: mobilitatea internațională a artiștilor, accesul la finanțare, sustenabilitatea turneelor, mecanismele de selecție și raporturile de putere din piața culturală globală, diplomația culturală și rolul festivalurilor în dezvoltarea comunităților.

Trei dintre evenimente sunt organizate în parteneriat cu Circostrada și sunt conectate temelor abordate în cadrul conferințelor rețelei europene. Colaborarea coincide cu organizarea la Sibiu, între 24 și 26 iunie, a Adunării Generale Anuale Circostrada, rețea care reunește peste 180 de profesioniști din domeniul circului contemporan și al artelor în spațiul public.

30 de ediții de colaborare internațională

Înființată în 1997, Bursa de Spectacole de la Sibiu s-a dezvoltat ca o platformă profesională integrată în Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Participanții pot construi parteneriate și descoperi proiecte noi, rămânând conectați la spectacolele, artiștii și publicul unui festival desfășurat în timp real.

„Am învățat foarte multe de la cele mai mari festivaluri, de la Edinburgh și Avignon, așa că am decis să creez o bursă culturală în mijlocul festivalului. Încă de la început, am implicat generația tânără și am adus alături de noi școlile de teatru. Tot ceea ce am realizat a fost construit împreună cu oamenii din jurul nostru și cu un sentiment de apartenență, care definește, de fapt, comunitatea. Am înțeles că marile spectacole pe care le aducem trebuie să fie înconjurate de tânăra generație”, a declarat Constantin Chiriac, președintele SIPAM și FITS.

Despre importanţa creşterii tinerelor generaţii a vorbit şi Arina Bartha, noua coordonatoare a Bursei de Spectacole de la Sibiu.

Ediția aniversară a debutat cu conferința „Trei decenii de schimburi internaționale”, care a reunit reprezentanți ai Festivalului Internațional de la Edinburgh, International Society for the Performing Arts, Association of Performing Arts Professionals, Performing Arts Hub Norway, Circostrada și Ministerului Culturii din România.

„Suntem aici pentru că împărtășim aceeași pasiune pentru a spune povești”, a declarat Cosmin Chivu, directorul Programului SIPAM, deschizând conversația despre transformările produse în sectorul cultural internațional în ultimele trei decenii.

Mobilitatea artiștilor, una dintre marile provocări ale sectorului

David Baile, CEO al International Society for the Performing Arts – ISPA, a atras atenția asupra barierelor financiare, administrative și politice care limitează tot mai mult circulația internațională a artiștilor.

„Pentru mine, cea mai mare schimbare și adevărata problemă a prezentului este mobilitatea artiștilor. În ultimii ani, au fost ridicate bariere pentru a împiedica libera circulație a acestora, fie că vorbim despre taxe vamale, taxe de viză sau despre complexitatea tot mai mare a călătoriilor. Aceste restricții au un impact profund asupra vocilor pe care le auzim în diferite regiuni”, a declarat David Baile.

În acest context, festivalurile și bursele de spectacole devin infrastructuri esențiale pentru menținerea dialogului internațional. „Festivaluri precum FITS și Festivalul Internațional de la Edinburgh joacă un rol esențial în a ne asigura că vom continua să auzim voci din întreaga lume. Ca o comunitate, trebuie să facilităm prezența vocilor care nu sunt reprezentate suficient de des”, a adăugat acesta.

Hege Knarvik Sande, CEO al Performing Arts Hub Norway, a subliniat că schimbul internațional are nevoie de investiții și de structuri de sprijin durabile.

„Avem nevoie de modele de turneu mai sustenabile, de sisteme de sprijin mai puternice și de investiții continue în parteneriate internaționale care pot rezista în timp. Schimbul internațional nu se întâmplă de la sine. El presupune investiții, angajament și organizații care îi ajută pe artiști să construiască rețele și oportunități dincolo de propriile țări”, a declarat Hege Knarvik Sande.

Circostrada: circul contemporan și artele în spațiul public, în centrul dialogului

Prezența Circostrada extinde programul SIPAM către două domenii a căror dezvoltare a depins întotdeauna de mobilitate și cooperare internațională: circul contemporan și artele în spațiul public. Prima sesiune plenară comună SIPAM–Circostrada analizează felul în care aceste practici contribuie la patrimoniul cultural, identitatea civică și transformarea spațiului public.

„Schimbul internațional este mai mult decât deplasarea spectacolelor și a artiștilor peste granițe. Înseamnă și felul în care păstrăm spații în care se pot întâlni voci și perspective diferite. Acest lucru ne ajută să stabilim legături dincolo de diferențele geografice, politice, lingvistice și disciplinare și creează spații pentru dialog și solidaritate”, a declarat Alice Brunot, coordonatoarea Circostrada.

Potrivit acesteia, parteneriatul dintre cele două platforme permite conectarea unor segmente diferite ale ecosistemului cultural european: „Ceea ce face posibil un loc comun de întâlnire precum SIPAM este ceva ce nicio organizație nu poate realiza singură. Ne permite să comparăm realități și să construim o înțelegere comună a provocărilor care ne așteaptă.”

Artele spectacolului ca infrastructură civică

Lisa Richards Toney, președinte și CEO al Association of Performing Arts Professionals, a susținut că artele trebuie privite drept o componentă esențială a vieții comunităților.

„Ceea ce aprindem este sufletul oamenilor. Nu este sofisticat, este esențial. Sofisticat este ceva ce poți alege să faci sau să fii. Esențial este ceva ce trebuie să faci, ceva ce trebuie să fii”, a declarat Lisa Richards Toney. „Oamenii sunt infrastructura. Artele sunt infrastructura, iar aceasta este recuperarea valorii pe care trebuie să o realizăm.”

Roy Luxford, directorul de creație al Festivalului Internațional de la Edinburgh, a lansat, la rândul său, o întrebare despre locul culturii în prioritățile publice: „Și dacă fiecare țară ar investi cinci la sută din buget în cultură? În ce fel de lume am trăi? Ce fel de lume ar crea acest lucru pentru artiștii noștri?”

Zece proiecte din cinci țări, prezentate în secțiunea PITCH

Una dintre componentele centrale ale ediției este secțiunea PITCH, care aduce în fața profesioniștilor internaționali zece proiecte artistice din cinci țări. Formatul le oferă artiștilor și organizațiilor participante acces direct la programatori, producători, festivaluri și potențiali parteneri, susținând dezvoltarea unor noi colaborări, coproducții și trasee internaționale de turneu.

Programul complet al Bursei de Spectacole de la Sibiu este disponibil pe sibiuartsmarket.ro.