Cei mai buni actori ai momentului, în două comedii și o dramă psihologică

Sunt trei producții de mare succes - comedia satirică „Nelson”, de Jean Robert Charrier, „Ziua mea norocoasă”, de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras, dublu nominalizată la Premiile Molière 2025, dar și drama psihologică „Regina mamă”, de Manlio Santanelli. Cele trei piese de teatru prezintă tot atâtea teme intens dezbătute ale momentului: vegan versus vegetarian, noroc și hazard, mama posesivă care își abuzează psihic fiul adult.

Comedia care a stârnit valuri de râs, pe marile scene ale teatrelor din România, în ultimele luni, este „Nelson”, de Jean Robert-Charrier, care aduce în centrul atenției o temă intens dezbătută în societate, în ultimele decenii: cum este corect, să fii vegetarian sau carnivor? Să trăiești în lux sau să fii activist de mediu și să lupți pentru a proteja natura?

În regia lui Daniel Hara, cu o scenografie realizată de Monica Alina Păduraru, „Nelson” este o comedie de situație care explorează, cu multă ironie, contrastele sociale ce pornesc din aceste dileme contemporane. Spectacolul devine o oglindă satirică a discrepanțelor dintre imagine şi realitate, între promisiunile sociale şi ipocrizia cotidiană. Familia „privilegiată”, carnivoră şi preocupată de lux, este pusă faţă în faţă cu o familie vegană, militantă şi cu valori îndreptate spre ecologie, iar situaţiile de tensiune „carnivor versus vegan” servesc drept catalizator pentru farse, revelaţii şi momente de adevăr.

Protagonista, Jacqueline, este o avocată de succes, mânată de ambiţie, avere şi aparenţe, dar e pusă în situaţia de a-şi ascunde adevărata fire. Atunci când fiica ei, Christine, îşi doreşte să plece într-o misiune umanitară, Jacqueline acceptă să găzduiască o familie militantă ecologistă. Pe durata unui dineu, ea trebuie să îşi asume temporar un rol de vegană convinsă şi protectoare a animalelor pentru a părea pe „linie” cu invitaţii, iar inima sa va fi sensibilizată de un iepure pitic, numit Nelson.

Premiera a avut loc în România pe 2 februarie 2026, pe scena mare a Teatrului Național București, după premiera mondială de la Théâtre de la Porte Saint-Martin din Paris, una dintre sălile importante ale capitalei franceze și s-a bucurat de nu mai puțin de 350 de reprezentaţii în ultimele zece stagiuni. Pentru spectacolul din România, distribuția îi reunește pe actorii Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Mircea Rusu, Gheorghe Ifrim, Lucian Ifrim, Isadora Băltățeanu, Tudor Istodor, Mihai Munteniță, Denis Hanganu și Ciprian Nicula. Spectacolele sunt programate pentru 27 aprilie, ora 19.00, la Teatrul Național din Craiova, 28 aprilie, ora 19.00, la Palatul Tineretului din Brăila și 29 aprilie, ora 20.00, la Sala „Balada” din Focșani.

Două nominalizări la Premiile Molière 2025

Cea de-a doua comedie care va încânta publicul la finalul acestei luni este „Ziua mea norocoasă”, de Patrick Haudecoeur și Gérald Sibleyras - unul dintre cele mai aclamate texte de comedie ale anului trecut în Franța. Piesa de teatru a avut două nominalizări la prestigioasele Premiile Molière 2025, pentru „Cel mai bun text de comedie” și „Cel mai bun actor în rol principal”.

Povestea îl are ca protagonist pe Sébastien, care își petrece un weekend alături de prietenii din copilărie. Vechii amici își amintesc cum lăsau soarta să decidă pentru ei și luau toate hotărârile dând cu zarul - în jocul hazardului.

Sébastien își amintește foarte clar o seară în care a dat un patru. Dacă ar fi dat un șase, viața lui ar fi fost cu totul altfel, iar el este absolut convins de acest lucru. Dar dacă destinul i-ar oferi ocazia să joace din nou?

Este o comedie care ridică și multe semne de întrebare despre alegeri și soartă, nu doar o piesă amuzantă. Întrebările existențiale despre soartă și noroc generează situații comice, mai ales prin discrepanța între absurd și realitate.

Este descrisă de critici drept „o comedie cu nerv și profunzime”, care explorează, prin umor fin și situații absurde, alegerile care ne marchează viața și rolul norocului în traseul nostru personal.

Distribuția reunește unii dintre cei mai îndrăgiți actori ai scenei românești: Marius Manole, Medeea Marinescu, Alexandru Papadopol, Șerban Pavlu și Maria Obretin. Spectacolele sunt programate pentru 27 aprilie, ora 20.00, la Palatul Culturii din Târgu Mureș și 28 aprilie, ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești.

Comedia neagră a incestului emoțional

O temă psihologică recurentă în societate este cea a abuzului psihologic exercitat de mamă asupra băiatului care nu scapă de influența negativă a acesteia nici măcar ca adult. „Regina mamă”, de Manlio Santanelli, este o dramă psihologică sau o comedie neagră care explorează relația tensionată dintre o mamă autoritară și fiul ei adult.

Piesa de teatru aduce în fața publicului doi oameni prinși într-o relație complicată - o mamă autoritară și fiul său, întors acasă după o lungă absență, personaje interpretate de Oana Pellea și Marius Manole. Între amintiri dureroase și speranțe fragile, cei doi se luptă cu reproșuri, tăceri și momente de tandrețe neașteptate. Sub aparența durității se ascunde o iubire profundă, greu de exprimat.

Este un spectacol despre relațiile de familie, despre regrete, dor și nevoia de a fi iubit - dar întrebarea care persistă, în legătură cu această relație toxică este dacă vorbim despre iubire sau despre nevoia de posesie, dacă este vorba despre sentimente normale sau despre patologic, abuz și traumă sau chiar incest emoțional, despre care psihologii contemporani vorbesc din ce în ce mai des.