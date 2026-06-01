„Celebritate”, adaptare liberă după romanul „Rivala” de Eric-Emmanuel Schmitt în premieră la Sala Studio a Naționalului ieșean

Mihaela Arsenescu-Werner – 55 de ani de teatru

„Celebritate” propune o incursiune în fascinanta și competitiva lume a operei și a legendarei soprane Maria Callas, supranumită La Divina, portretizată prin ochii unui personaj fictiv, toxic și devorat de resentimente, Carlotta Berlumi, care se autointitulează principala rivală a celebrei cântărețe de la Scala și îi atribuie acesteia responsabilitatea pentru ratarea carierei sale. Pe scenă, în rolul Carlottei Berlumi, actrița Mihaela Arsenescu Werner, societar al Teatrului Național Iași, aniversată de public și de întreaga echipă a Naționalului ieșean pentru împlinirea a 55 de ani de exemplară și prodigioasă carieră teatrală. Alături de Mihaela Arsenescu-Werner, o distribuție generoasă, cu nume sonore ale teatrului ieșean: Constantin Puşcaşu, Dumitru Georgescu, Diana Chirilă, Livia Iorga, Daniel Busuioc, Radu Ghilaş, Catinca Tudose, Haruna Condurache, Radu Homiceanu, Robert Agape, Doru Aftanasiu, Brânduşa Aciobăniţei, Oana Sandu, Alexandra Budău, Luca Gumeni. Scenografia și grafica sunt create de Anda Pop. Videoproiecția îi aparține lui Constantin Dimitriu.

„Prima oară când am cunoscut-o pe Carlotta Berlumi, citind romanul lui Éric-Emmanuel Schmitt, am fost revoltată”, afirmă Irina Popescu-Boieru. „M-a indignat îndârjirea ei distructivă, înverșunarea cu care încearcă să demoleze un mit, cel al Mariei Callas, chiar și la zeci de ani după dispariția acesteia, dorința de a-i întina memoria cu orice preț și cu orice ocazie. Apoi mi-a fost milă de ea… Am privit cu compasiune ridicolul său tragic, rezultat din incapacitatea ei de a vedea jumătatea plină a paharului. Carlotta nu e capabilă să se bucure că a cântat în același spectacol, alternativ, cu stele precum Maria Callas sau Renata Tebaldi, nu e mulțumită de recunoașterea echivalenței valorice cu acestea, nu, ea vrea să fie cea mai grozavă, cea mai mare, singura importantă… Și asta o pierde. Carlotta nu e capabilă să se privească obiectiv, să-și recunoască limitele și să caute să le depășească. Nu, Carlotta se consideră victima «rivalei» sale și a unui complot universal. Instinctul de apărare o determină să găsească motive conspiraționiste pentru care cariera ei stagnează, apoi decade, dar nu face nimic pentru a se perfecționa, pentru a deveni o artistă mai bună, mai complexă, nu, dorește ca suficiența să-i fie recunoscută drept valoare inegalabilă. Carlotta Berlumi, rivala fictivă a Mariei Callas, a fost comparată de unii analiști cu personajul lui Antonio Salieri din piesa lui Peter Schaffer, caracterizat de aceeași obstinație în distrugerea carierei lui Mozart. Dar alții le-au răspuns că, spre deosebire de Carlotta Berlumi, Salieri e capabil să recunoască geniul lui Mozart. Ceea ce-l face mult mai nefericit. Și mai ticălos. Carlotta e convinsă de dreptatea ei, nu înțelege în ce constă valoarea rivalei sale, de ce se spune că a revoluționat muzica lirică?… Nu e în stare să priceapă în ce constă talentul despre care se vorbește cu entuziasm și evlavie. Cu o singură excepție, într-o seară, la Roma… Când, luată prin surprindere, Carlotta se pomenește reacționând ca un spectator obișnuit, când nu poate să-și reprime admirația copleșitoare pentru cea supranumită Divina… Pentru acea clipă de grație aproape că îmi vine să o iert pe Carlotta. Și pe toate Carlottele din lumea artei.”

„Pentru mine”, mărturisește actrița Mihaela Arsenescu Werner la împlinirea a 55 de ani de teatru, „deși mulți alți regizori, și la Craiova și la Iași, m-au plasat în fruntea distribuțiilor, întâlnirea cu Irina Popescu-Boieru a fost de primă importanță: ea a avut grijă de mine ca o „mamă artistică”, mi-a vegheat repertoriul, propunându-mi partituri de excepție, m-a îndrumat, m-a suportat cu calmul ei proverbial, cu încredere și iubire.

Îi mulțumesc și păstrez pentru ea cea mai grațioasă reverență de care sunt capabilă încă, la cei 55 de ani de activitate...Acum, la noua premieră, Irina Popescu Boieru mi-a dat încă o șansă să acced la ... Celebritate. Să fie ultimul tren?

Dacă nu făceam teatru, ce-aș fi făcut? Nu știu, întrucât nu eu l-am ales: El m-a ales pe mine.”

