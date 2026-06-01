Jurnalul.ro Timp liber Jurnalul TV Întrecere savuroasă a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: diseară se desfășoară prima confruntare culinară. Jocul de început are ca premiu o amuletă!

de Redacția Jurnalul    |    01 Iun 2026   •   17:41
În această seară, de la 20:30, începe prima întrecere culinară a copiilor la Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Urmează o ediție specială, dedicată sărbătoriților zilei de 1 Iunie, încărcată de energie și bunăvoie – dar și de gătit cu pasiune, multă ambiție și dorință de a câștiga. Pentru că juniorii sunt extrem de competitivi.

Miercurea trecută, în prima ediție specială a show-ului culinar dedicat copiilor pasionați de gătit, cei patru jurați s-au aflat în noua ipostază de a-și alcătui echipe de juniori. Fiecare a avut dreptul la patru competitori, dar și la câte un sous chef, ales dintre concurenții de top ai sezoanelor trecute Chefi la cuțite. Astfel, Chef Richard Abou Zaki îl are la echipa galbenă sous chef pe Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia îl are în tabăra verde sous chef pe Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15, în vreme ce din echipa roz a copiilor condusă de Chef Alexandru Sautner face parte Bogdan Panaite, finalist al sezonului 16, iar tabăra albastră a lui Chef Ștefan Popescu îl are ca sous chef pe Darius Ticmenov, concurent până în ultimul battle al sezonului 16.

          Competiția juniorilor începe în forță în această seară – cu atât mai mult cu cât... amuletele nu vor lipsi din peisaj! Înaintea fiecărei confruntări culinare se va desfășura un joc al cărui premiu va consta într-o amuletă fermecată. În plus, echipa care va câștiga jocul va putea da direcția temei pentru întrecerea culinară. Așadar, un dublu avantaj pus la bătaie de Irina Fodor pentru ambițioșii concurenți. Cum va decurge întrecerea telespectatorii vor putea urmări în ediția Chefi la cuțite – Viitorul are gust din această seară, de la 20:30. Competiția va continua miercuri, întrucât mâine, de la ora 20:00, Antena 1 va transmite meciul Georgia – România.

