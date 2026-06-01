Vino și participă la workshopul de HR din cadrul Intelligent Money Academy Craiova

Workshopul își propune să ofere instrumente practice și aplicabile în mediul de business actual, cu accent pe recrutare, selecție și evaluare vocațională – elemente cheie în construirea unor echipe stabile, motivate și eficiente.

Un punct central al workshopului îl reprezintă sesiunea susținută de Dana Vasilescu, „Dezvoltarea competențelor antreprenorilor în domeniul evaluării vocaționale, cu aplicabilitate directă în procesul de recrutare și selecție”, proiect susținut de CEC Bank. Acest demers urmărește dezvoltarea unor practici mai eficiente de recrutare și selecție, prin identificarea corectă a profilului profesional al candidaților și corelarea acestuia cu cerințele organizaționale.

De asemenea, Paul Herinean, CEO ICEU Training Group, va aborda tehnici actuale de recrutare și metode eficiente de evaluare a angajaților, adaptate realităților din IMM-uri.

Participă la Intelligent Money Academy Craiova, alături de aproximativ 200 de antreprenori, manageri și profesioniști din regiune și peste 20 de speakeri și traineri de top, în cadrul a 5 workshopuri. Consultă agenda completă a evenimentului și descoperă toate sesiunile tematice pregătite pentru participanți.

Detalii de participare la workshop:

Joi, 4 iunie 2026 | 12:30 – 13:30

Centrul Expozițional – Facultatea de Mecanică, Universitatea din Craiova,

Strada Calea București nr. 107

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.

Pentru înregistrare și informații suplimentare: marketing@antena3.ro