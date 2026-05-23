Două reprezentaţii cu SPĂRGĂTORUL DE NUCI, în aceeași zi, de Sfântul Andrei – pe 30 noiembrie – la Bucureşti

A doua reprezentaţie a fost programată pentru ora 16.00, ca urmare a interesului crescut al publicului pentru reprezentaţia de la ora 19.30, la care deja aproape s-au epuizat biletele. Montarea de care se va bucura publicul bucureştean pe 30 noiembrie împleteşte rigoarea baletului clasic cu mijloacele tehnice de ultimă oră, într-o feerie în care publicul se va reântâlni cu Prinţul, Clara, misteriosul Drosselmayer şi graţioasa Zână a Dulciurilor.

„Ne străduim să prezentăm cele mai frumoase și interesante spectacole de balet clasic cu ajutorul tehnologiilor moderne. În expresia artistică, păstrăm tradiția baletului clasic în mișcările noastre și acceptăm cu deschidere elemente moderne de coregrafie. Cufundă-te în frumusețea, eleganța și armonia Spărgătorului de nuci!” Ivan Zhuravlov – fondator al companiei Ukrainian Classical Ballet

Iar reprezentantul Fantasy & Dance Entertainment completează: „Ne propunem să aducem periodic în faţa publicului titluri celebre, ce pun în valoare bogăţia, frumuseţea şi graţia baletului clasic, cu care Ukrainian Classical Ballet a primit aplauze la scenă deschisă pretutindeni.”

Spărgătorul de Nuci (The Nutcracker) este unul dintre cele mai îndrăgite balete clasice din lume, o poveste plină de magie, eleganță și emoție, care transformă spiritul Crăciunului într-un spectacol de neuitat. Prin muzica inconfundabilă a lui Ceaikovski, coregrafii spectaculoase, costume strălucitoare și decoruri feerice, publicul este purtat într-un univers al viselor, unde copilăria, imaginația și iubirea se împletesc într-o celebrare a frumuseții și a speranței, adresată tuturor vârstelor.

Biletele pentru cele două reprezentaţii ale Spărgătorului de nuci programate pe 30 noiembrie 2026, la Sala Palatului din București, dar şi pentru „Lacul lebedelor,” deja programat pe 9 februarie 2027 se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro şi DynamicTicket.ro.