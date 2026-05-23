Războiul șezlongurilor, în Grecia: Vacanțe cu scandal și despăgubiri în instanță

În Grecia, bătălia pe șezlonguri a devenit o problemă care îi îngrijorează pe hotelieri, potrivit Le Figaro.

Industria a fost marcată de plângerea depusă de un turist aflat în vacanță în Kos. Acesta a primit 1.000 de euro despăgubire, după ce a dat în judecată agenția sa de turism. El a semnalat că nu a găsit niciodată șezlonguri disponibile la hotelul unde era cazat.

Fenomenul șezlongurilor ocupate în Grecia este unul recurent. De câteva veri, turiștii lasă obiecte personale pe primele rânduri de șezlonguri, pentru a le ocupa în ziua respectivă. Dimineața, pare că piscinele sunt deja ocupate, deși nu e nimeni acolo.

Mulți hotelieri greci au decis să ia măsuri. Schimbările au loc în contextul creșterii disputelor și pentru a-și păstra clienții, potrivit sursei.

Unele hoteluri afișează la recepție garanția unui număr de șezlonguri disponibile. Altele adoptă măsuri mai drastice. Pe unele insule, sunt angajați studenți sezonieri pentru a supraveghea zonele din jurul piscinelor. Aceștia îndepărtează prosoapele lăsate nesupravegheate timp de câteva ore.

În Grecia, 264 de plaje sunt desemnate ca zone fără șezlonguri, umbrele sau muzică. Măsurile au fost adoptate pentru a proteja flora și fauna.

