Prințul William confirmă oficial: Kate Middleton își reia treptat turneele diplomatice în străinătate

Prinţesa de Wales, extrem de populară, a efectuat pe 13 şi 14 mai o vizită în Italia, centrată pe o tematică dedicată copiilor cu vârste fragede, în cadrul primei sale vizite externe după o pauză de trei ani, în timpul căreia a avut parte de o primire entuziasmantă.



"Mă bucur foarte mult că totul a decurs bine pentru ea şi, da, cred că s-a întors încântată de acolo", a declarat prinţul britanic, în vârstă de 43 de ani, care a făcut aceste declaraţii în Insulele Scilly din sud-vestul Angliei, pentru emisiunea matinală difuzată de postul radiofonic Heart UK.



De asemenea, prinţul William a declarat că este "cu adevărat foarte mândru" de modul în care a decurs acea vizită pentru soţia lui.



"Ea a trecut prin atât de multe încercări în ultimii ani şi, mai ales, recent, aşa că aştepta acea călătorie în Italia cu multă nerăbdare", a continuat el, adăugând că prinţesa Kate "va începe treptat să efectueze din ce în ce mai multe călătorii de acest fel".



Precedenta vizită oficială în străinătate a prinţesei Kate data din decembrie 2022, când a călătorit la Boston, în Statele Unite, alături de prinţul William pentru a asista la ceremonia de înmânare a premiilor ecologiste Earthshot.



În martie 2024, prinţesa britanică - mamă a trei copii, George, Charlotte şi Louis - a anunţat că a fost diagnosticată cu un cancer, a cărui natură nu a dezvăluit-o şi pentru care a făcut şedinţe de chimioterapie.



După anunţul despre intrarea bolii sale în remisiune în ianuarie 2025, ea a revenit treptat pe scena publică.



Prinţul William, care a mărturisit că anul 2024 a fost "cel mai greu" din viaţa lui din cauza cancerelor cu care au fost diagnosticaţi tatăl său (regele Charles al III-lea, n.red.) şi soţia sa, a avut vineri un discurs plin de elogii la adresa partenerei sale de viaţă.



"Este o mamă extraordinară, o soţie formidabilă şi, sincer, familia noastră nu ar putea să se descurce fără ea", a spus el.



În acelaşi interviu radiofonic, prinţul britanic a vorbit şi despre experienţa lui de părinte, evocând traseele pe care le urmează pentru a-şi duce copiii la şcoală, despre care a dezvăluit că sunt uneori "haotice".



El a mai spus că fiul lui cel mare, prinţul George, în vârstă de 12 ani, este înscris la internetul unităţii sale şcolare pentru o noapte pe săptămână, petrecând acolo nopţile de joi.



Cuplul princiar britanic a dezvăluit în toamna anului 2025 că le-a interzis copiilor săi să folosească telefoanele mobile, pentru a-i proteja. AGERPRES