Escapadă la Teatrul Nottara în minivacanța de 1 Mai

Fie că vă doriți o comedie savuroasă, un text contemporan provocator sau o întâlnire cu actori îndrăgiți, programul acestui weekend prelungit vă oferă ocazia perfectă de a vă bucura de teatru în compania celor dragi:

„Lapte negru” după Elif Shafak, de Alma Klein, regia Leta Popescu – 1 mai, ora 19:00

„Lapte negru” este un spectacol care vorbește cu mult umor despre feminitate, maternitate, depresie postnatală și pasiunea pentru scris, într-o societate în care femeile încă se luptă cu standarde duble și cu tipare mentalitare conservatoare.

„Sonată de toamnă” de Ingmar Bergman, regia Alexandru Mâzgăreanu – 1 mai, ora 19:30

Un spectacol ce surprinde cu finețe nuanțele dramei din celebra poveste a lui Ingmar Bergman, vulnerabilitatea și curajul asumării greșelilor sunt cheia care armonizează două suflete rătăcite.

„Comedia erorilor” de William Shakespeare, regia Sânziana Stoican – 02 mai, ora 19:00

Una dintre piesele timpurii ale lui William Shakespeare, „Comedia erorilor” este o poveste plină de întâmplări neprevăzute, qui-pro-quo-uri savuroase, iubire și aventură. Este, în același timp, o călătorie de descoperire de sine, de asumare deplină a identității

„Iona” de Marin Sorescu, regia Gábor Tompa – 2 mai, ora 19:30

Universul lui Iona, celebrul personaj biblic înghițit de un pește uriaș, este absurd și tragic. Așa cum fiecare dintre noi am simțit măcar o dată că este viața. Adevărata provocare este să ne câștigăm libertatea interioară. Să încerci să evadezi dintr-un univers și să te trezești la infinit prizonier în altul.

„Cumetrele” de Michel Tremblay, regia Corina Dragomir – 3 mai, ora 19:00

Un eveniment fericit – câștigul la bingo al unei femei – aduce împreună personaje și personalități extrem de diferite. De la casnică la stripteuză, cele 11 prietene formează un micro-univers exploziv, în care, în spatele aparentei superficialități, se ascund situații dure de viață.

„Perspective grandioase” de Bess Wohl, regia Cristi Juncu – 3 mai, ora 19:30

O piesă inteligentă, profundă și provocatoare, dulce-amară, despre comunicare și iubire în căsnicie, despre nevoia de a te simți viu și la bătrânețe, „Perspective grandioase” interoghează cine suntem dincolo de rolurile sociale și familiale asumate.

