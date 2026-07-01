Fanny Ardant, Cristian Măcelaru, Yamamoto Noh Theater, Wim Vandekeybus, Emma Dante, Elfriede Jelinek, Margareta Niculescu şi Ofelia Popii au fost distinşi cu o stea pe Aleea Celebrităţilor la Sibiu

Sâmbătă, 27 iunie, la Aleea Celebrităţilor mari nume ale artelor spectacolului din întreaga lume au fost distinse cu o stea: Fanny Ardant, Cristian Măcelaru, Yamamoto Noh Theater, Wim Vandekeybus, Emma Dante, Elfriede Jelinek, Margareta Niculescu, Ofelia Popii.

Ceremonia a fost găzduită de Constantin Chiriac, Preşedintele FITS şi Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.



„Mărite Public! De 33 de ani, fie că sunteți din Sibiu, din România sau de pretutindeni, vă avem alături de noi şi ne transmiteți o energie inegalabilă. Vă mulțumim din SUFLET! De 14 ani, cele mai mari nume din artele spectacolului au poposit pe Aleea Celebrităților, într-un oraş care a deschis porţile marii creaţii. Astăzi adăugăm 8 stele pe această Alee, care a devenit un adevărat ambasador cultural al României.” a declarat Constantin Chiriac, președintele FITS.

„De luni, iubitorii acestui festival vor începe deja să numere zilele rămase până la următoarea ediţie, care cu siguranţă va fi un succes fulminant.” a declarat Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu.

A urmat Gala Celebrităţilor, eveniment transmis în direct pe TVR Cultural şi prezentat de Irina Păcurariu.

Steaua actriței Fanny Ardant a fost oferită cu sprijinul Therme Group, reprezentat de Ramona Chiriac, Vicepreședinte Global Impact, care a vorbit despre parteneriatul cu FITS. Discursul de laudatio i-a aparținut lui Isabelle Pérot, Director al Institutului Francez din România, fiind urmat de cuvântul de acceptare al actriței. Steaua Ofeliei Popii a fost acordată alături de UniCredit Bank, prin prezența Ancăi Ungureanu, Director Identitate și Comunicare. Regizorul Silviu Purcărete a rostit laudatio-ul, înaintea mesajului de mulțumire rostit de actriță pe scenă.

Recunoașterea a continuat cu steaua scriitoarei Elfriede Jelinek, susținută de Raiffeisen Bank prin Alina Rus, CFO al companiei. Milo Rau, Director artistic la Wiener Festwochen, a prezentat laudatio-ul și a preluat distincția în numele laureatei.



Pentru prima dată în istoria FITS, o stea a fost oferită unei companii teatrale, și nu unei mari personalități. Steaua primită de Yamamoto Noh Theater a fost oferită alături de NEPI Rockcastle și Promenada Sibiu. Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle, a luat cuvântul pe scenă, iar E.S. Takashi Katae, Ambasadorul Japoniei în România, a rostit laudatio-ul. Akihiro Yamamoto, Directorul companiei, a preluat premiul transmițând un mesaj în limba japoneză.

Steaua regizoarei Emma Dante a fost oferită cu sprijinul E-ON Energie România, reprezentată de Claudia Griech, CEO. E.S. Laura Aghilarre, Ambasadoarea Italiei în România, a rostit laudatio-ul și a ridicat distincția, publicul urmărind și un mesaj video de acceptare din partea artistei.

Coregraful și regizorul Wim Vandekeybus a primit steaua oferită de TELLO, prin Alexandru Creangă, Director de Marketing, în timp ce criticul de teatru Octavian Saiu a susținut laudatio-ul, urmat de discursul de acceptare al artistului.

O recunoaștere post-mortem i-a fost adusă regizoarei Margareta Niculescu, a cărei stea a fost oferită cu susținerea Garanti BBVA. Alexandra Ozkan, Manager Comunicare Corporativă, a punctat importanța colaborării, iar E.S. Simona-Mirela Miculescu, Delegat Permanent al României la UNESCO, a asigurat discursul de laudatio și preluarea premiului.

Steaua dirijorului Cristian Măcelaru a fost acordată cu susținerea CEC Bank. Cătălina Roman, Director Identitate și Comunicare CEC Bank, a vorbit despre implicarea băncii în festival, iar compozitorul Vasile Șirli a oferit discursul de laudatio. Premiul a fost ridicat de Cristina Uruc, Manager Artexim, momentul incluzând un mesaj video de mulțumire transmis de dirijor.

Teatrul Grivița 53, Iustinian Turcu și Alin Uberti au primit premii speciale

Ceremonia a inclus și decernarea unor distincții speciale. Premiul „Virgil Flonda” i-a revenit actorului Iustinian Turcu, o recunoaștere susținută de BRD–Groupe Société Générale. Marius Pădurean, Director Business Center, a amintit de colaborarea cu festivalul, în timp ce Sorin Radu, Rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, a rostit laudatio-ul și a înmânat premiul. Tot din partea BRD a fost oferit și Premiul „Iulian Vișa”, acordat regizorului Alin Uberti, care a primit distincția din mâinile regizorului Bobi Pricop, cel care a susținut și discursul de laudatio. În aceeași secțiune a galei, Claudiu Braicu, Branch Manager Autoklass, a adresat publicului câteva cuvinte despre parteneriatul de mobilitate cu FITS, care se desfășoară de mai mulți ani.

De asemenea, a fost acordat un Premiu Special, înmânat Teatrului GRIVIȚA 53. Lisa Richards Toney, CEO Association of Performing Arts Professionals (APAP), a rostit laudatio-ul, iar distincția a fost primită de Chris Simion-Mercurian, Director artistic, și Tiberiu Mercurian, Managing Partner, care au mulțumit Festivalului și a vorbit despre provocările pe care le-au întâmpinat în demersul de construire a teatrului.

Seara s-a încheiat în Piața Mare cu show-ul francez The Stranger. Călătorie în Absurdistan, urmat de concertul VOLTAJ care a oferit publicului o experiență vibrantă, cu ritmuri antrenante și o conexiune autentică.

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 848 de evenimente și 5000 de artiști din 83 de țări.