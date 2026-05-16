Festivalul Internațional Shakespeare 2026 schimbă harta Craiovei: spectacole gratuite în piețe, cartiere și localitățile metropolitane

Între 21 și 31 mai, Shakespeare iese din sălile de spectacol și ajunge în piețe, în cartiere, în localitățile din zona metropolitană și la Promenada Mall Craiova, prin spectacole și evenimente cu acces gratuit care transformă locuri familiare în scene ale jocului, imaginației și participării.

Sub tema „WILL matters / Voința naște materie”, ediția 2026 dezvoltă festivalul ca experiență urbană și comunitară. După anunțarea Shakespeare Core și Shakespeare Village, intră în prim-plan programul care extinde harta culturală a Craiovei și aduce artele spectacolului mai aproape de public, în ritmul viu al orașului.

Shakespeare Squares: piețele Craiovei devin scene urbane

În Shakespeare Squares, orașul este decor și partener de joc în spectacole care vor avea loc în Piața William Shakespeare, Piața „Mihai Viteazul”, Piața Frații Buzești și Casa Băniei, în după-amiaza fiecărei zile de festival, gratuit și în aer liber. Programul reunește teatru, performance, circ contemporan, instalații itinerante, muzică, jocuri și forme participative, într-un parcurs care vorbește tuturor.

„Dansul Focului Zburător” și „Circurios” (Flare Performance, Austria) îmbină dansul suspendat și artele focului, „Din albastrul adânc” (Autin Dance Theatre, Marea Britanie) combină interactivitatea și duetul coregrafic, iar „Ganda - Rinocerul” (Teatro delle Isole, Italia) aduce în mijlocul orașului o figură animată de mari dimensiuni. Într-un mod mai intim, „Străzi poetice” (Rusty Brass, Italia) construiește treptat o revelație colectivă în jurul poeziei și „Portrete scrise”, performance-ul artistului argentinian Ox Maló, spectatorii sunt personajele principale. „Shakespeare pe picioroange” (Alessandro Berardi) îl poartă pe marele dramaturg prin spațiile festivalului, în apariții-surpriză. La Casa Băniei, Shakespeare Imaginarium propune o serie de spectacole inspirate de texte emblematice, în regia Ancăi Sigartău: „Romeo și Julieta”, „Îmblânzirea Scorpiei”, „Neguțătorul din Veneția” și „Batista Desdemonei”.

Shakespeare Metropolitan: festivalul ajunge în cartiere și în localitățile din jurul Craiovei

Shakespeare Metropolitan duce festivalul dincolo de centrul orașului, în cartierele Craiovei și în comunele limitrofe, prin spectacole pop-up și intervenții artistice de proximitate.

În cartierele Brazdă, Craiovița, Rovine, Valea Roșie, 1 Mai și Parcul Tineretului, teatrul nu mai așteaptă publicul într-o sală, ci merge către el cu ateliere pentru copii, creații ale celor peste 160 de studenți internaționali prezenți la Craiova și producții naționale și internaționale. Printre spectacole se află „Shakespeare Accelerat” (Darko Huruială, România), o intervenție teatrală mobilă, „Mariolino joacă Yorick” (Silvia Ripamonti, Italia) o esențializare dansantă și jucăușă a lui Yorick printr-o marionetă cu sfori, sau „Voilà – magie fără trucuri” (Stefano Dalessandro, Italia) care mizează pe improvizație, magie și dialog direct cu spectatorii.

Caravana Shakespeare Metropolitan revine pe traseu în perioada 23 – 31 mai, în jurul Craiovei: Pielești, Malu Mare - Preajba, Podari, Bucovăț, Breasta, Ișalnița, Șimnicu de Sus - Albești, Mischii și Ghercești, după cele 61 de localități parcurse. Evenimentele în aer liber, cu acces gratuit, includ ateliere interactive de teatru pentru copii și adolescenți, recitalul „Galeria Shakespeare: Sonete Itinerante” și spectacolul de comedie „Shakespeare redus”, într-un format mobil și accesibil. Inițiativa continuă direcția de democratizare culturală a festivalului, facilitând întâlnirea cu opera lui William Shakespeare în zone în care accesul la infrastructură teatrală este limitat și transformând proximitatea într-o oportunitate reală de participare.

Shakespeare la Promenada Mall Craiova: un spațiu cheie în programul festivalului

În 2026, Promenada Mall Craiova, parte din portofoliul NEPI Rockcastle, este unul dintre punctele cheie ale Festivalului Internațional Shakespeare Craiova. Între 22 și 31 mai, aici vor avea loc numeroase spectacole și evenimente cu acces gratuit, gândite pentru toate vârstele.

Programul Shakespeare la Promenada Mall Craiova include peste 30 de spectacole de marionete, magie, acrobație, performance-uri itinerante, intervenții participative, expoziții și momente create de studenții internaționali din secțiunea Erasmus+ Shakespeare, cu implicarea a zeci de artiști. Publicul va putea vedea „Kuthi” (Tricktrek Theatre, Estonia), castelul medieval din lemn animat de marionete, „Love and Salt” (DUO UN PIE, Argentina), o comedie acrobatică despre doi marinari îndrăgostiți sau „Wonderwalks” (International Show Parade), o călătorie vizuală printre creaturi mistice și milioane de baloane de săpun. Tot aici va avea loc și premiera „Bubu visează”, a Operei Comice pentru Copii din București, prezentată în secțiunea Shakespeare Kids. Producția se adresează copiilor de la 0 la 3 ani și îi invită, alături de părinți, într-o pădure fermecată inspirată de „Visul unei nopți de vară”, la reprezentații multiple pe 29, 30 și 31 mai.

Shakespeare Dimensions revine cu Episodul 2 și continuă explorarea universului din „Furtuna” printr-o experiență imersivă la Promenada Mall Craiova. Într-un spațiu de aproximativ 200 mp, proiectul propune o instalație interactivă, în care tablouri celebre inspirate de „Furtuna” prind viață printr-un traseu video creat de Aural Eye Studio și sound design-ul semnat de Costas Ivanov, pornind de la muzica lui Jean Sibelius. Spectatorul devine parte din universul vizual și sonor al instalației, intervenind prin propriile mișcări asupra imaginii și transformând fiecare parcurs într-o întâlnire unică.

Pe toată durata festivalului, instalația multimedia Shakespeare Teen din Piața „Mihai Viteazul”, creată cu participarea a peste 1000 de elevi din 52 de școli și licee din Dolj, transformă spațiul public într-o scenă a imaginației tinerei generații, având la bază universul piesei „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare. Instalația este realizată cu sprijinul Promenada Mall Craiova și NEPI Rockcastle.

Programul secțiunilor Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2026 este disponibil pe www.shakespearefestival.online. Alături de Shakespeare Core, Shakespeare Village, Shakespeare Squares și Shakespeare Metropolitan, ediția din acest an aduce în prim-plan secțiuni dedicate copiilor, adolescenților, seniorilor, studenților, mediului academic, filmului, artelor vizuale și dramaturgiei contemporane. Între 21 și 31 mai, Craiova se transformă într-un teritoriu viu al imaginației, în care Shakespeare este mai actual ca oricând.

Inițiat în 1994, de vizionarul Emil Boroghină, Festivalul Internațional Shakespeare Craiova este cel mai important festival tematic din lume. De-a lungul timpului, a reunit la Craiova creații shakespeariene semnate de Peter Brook, Robert Wilson, Robert Lepage, Eugenio Barba, Thomas Ostermeier sau Yukio Ninagawa și companii din peste 70 de țări, contribuind la recunoașterea orașului ca punct de întâlnire pentru estetici și practici teatrale de renume mondial.