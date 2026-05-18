România devine o destinație mai scumpă: Semnalul de alarmă tras de jurnaliștii maghiari

România urmează să modifice fundamental sistemul de taxare rutieră. Schimbarea vizează rovinietele și ar putea intra în vigoare de la 1 iulie 2026, scrie beol.hu.

Până acum, prețul depindea exclusiv de categoria vehiculului și de perioada de valabilitate. Din iulie, ar putea apărea un criteriu complet nou: clasa de mediu a mașinii. Ministerul Transporturilor a supus proiectul de ordonanță consultării publice. Conform reglementării propuse, autoturismele vor fi împărțite în trei categorii ecologice. Prima categorie, cea mai avantajoasă, include vehiculele Euro VI și mașinile complet electrice. A doua categorie cuprinde vehiculele clasificate Euro IV și Euro V. A treia categorie, cea mai scumpă, include mașinile Euro III sau mai vechi, cu emisii ridicate de poluanți. Regula e simplă: cu cât mașina este mai veche și mai poluantă, cu atât rovinietea costă mai mult.

Ministerul Transporturilor a precizat că noul sistem se aplică în mod identic șoferilor români și celor străini. Șoferii cu numere de înmatriculare din alte țări nu sunt scutiți de noile tarife. Sistemul de camere de supraveghere de pe drumurile de la graniță identifică automat vehiculele care nu au rovinietă valabilă. Tentativele de eludare a plății sunt sancționate.

Data țintă este 1 iulie 2026, dar tarifele finale nu sunt încă stabilite. Ordonanța se află în faza de consultare publică. Pentru a deveni oficială, actul normativ trebuie semnat de ministrul de resort și publicat în Monitorul Oficial.

Perioada vizată coincide cu vârful sezonului turistic în Transilvania. Șoferilor care plănuiesc o călătorie în România li se recomandă să verifice în prealabil clasa Euro a mașinii lor.

Clasificarea Euro se regăsește în cartea tehnică a vehiculului sau poate fi verificată online pe baza numărului de înmatriculare.

(sursa: Mediafax)