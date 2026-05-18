Consultări fără rezultat la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan presează partidele să deblocheze criza guvernamentală

Criză politică la Cotroceni: Nicușor Dan cere partidelor să formeze rapid o majoritate pro-occidentală

La Palatul Cotroceni au avut loc astăzi consultări oficiale între președintele României și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice parlamentare, într-un context de tensiune politică accentuată și incertitudine privind viitorul executivului. Discuțiile au avut ca obiectiv identificarea unor soluții viabile pentru depășirea crizei politice actuale și conturarea unei formule de guvernare stabile, capabile să asigure o majoritate funcțională în Parlament.

Întâlnirile au fost descrise ca fiind esențiale pentru configurarea unui nou echilibru politic, în condițiile în care scena parlamentară este fragmentată, iar negocierile dintre partide rămân dificile și sensibile.

Pozițiile partidelor și scenariile de guvernare

În cadrul consultărilor, fiecare delegație politică și-a prezentat propria poziție, argumentând constrângerile interne și externe, dar și condițiile în care ar putea participa la formarea unui nou Guvern sau, după caz, ar putea susține din Parlament un executiv minoritar sau de coaliție.

Discuțiile au evidențiat diferențe semnificative între formațiunile politice, atât în privința priorităților guvernamentale, cât și în ceea ce privește potențialele alianțe parlamentare. În același timp, au existat și semnale privind deschiderea unor partide pentru negocieri, însă fără angajamente ferme până în acest moment.

Contextul politic este marcat de efectele moțiunii de cenzură adoptate anterior, care a dus la căderea guvernului și a generat necesitatea urgentă a formării unei noi majorități.

Mesajul transmis de președinte: presiune pentru o majoritate clară

Președintele a subliniat, încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, că este esențial ca partidele parlamentare să își asume responsabilitatea politică și să indice clar majoritatea pe care o pot construi în actualul context parlamentar.

Mesajul a fost unul ferm, centrat pe ideea de stabilitate și pe necesitatea respectării „matematicii parlamentare”, adică a realității numerice din legislativ, care trebuie să susțină orice viitor Guvern pentru a evita instabilitatea politică.

În cadrul consultărilor de astăzi, această linie a fost menținută, fiind reiterată importanța unui acord între forțele politice care împărtășesc o viziune pro-occidentală și orientată spre stabilitate instituțională.

Declarația integrală a președintelui

În urma consultărilor, președintele a transmis un mesaj public în care a explicat atât scopul discuțiilor, cât și direcția în care acestea vor continua.

„Am avut astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pentru identificarea premiselor deblocării actualei crize politice și conturării unei formule de guvernare cât mai stabile.”

Șeful statului a precizat că fiecare delegație a avut ocazia să își exprime punctul de vedere, să își prezinte constrângerile politice și să indice condițiile în care ar putea susține sau participa la un nou executiv.

„În cadrul convorbirilor, fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv.”

Aceste clarificări sunt esențiale în procesul de negociere, întrucât conturează limitele și posibilitățile reale ale fiecărei formațiuni politice implicate.

Apel la responsabilitate și „matematica parlamentară”

Președintele a amintit că, încă din perioada imediat următoare adoptării moțiunii de cenzură, a solicitat partidelor să își definească pozițiile în mod clar și să indice majoritatea parlamentară pe care o pot coagula.

„Încă din discuțiile informale purtate după adoptarea moțiunii de cenzură, solicitarea mea a fost ca partidele să indice majoritatea pe care o pot coagula, în acord cu matematica parlamentară, care să poată asigura susținerea unui Guvern.”

Mesajul reflectă o abordare pragmatică, în care stabilitatea guvernamentală este condiționată de existența unei majorități clare și funcționale în Parlament, evitând astfel scenariile de blocaj instituțional sau guverne fragile.

Consultările continuă până la formarea unei majorități

Discuțiile de la Palatul Cotroceni nu se opresc aici, președintele anunțând că seria de consultări va continua până la identificarea unei formule politice stabile.

„Vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală.”

Această declarație indică faptul că procesul de negociere este unul deschis, în mai multe etape, și că soluția finală nu a fost încă identificată.

În finalul mesajului său, președintele a transmis un apel direct către toate partidele politice, solicitând responsabilitate și capacitate de compromis în vederea formării unui Guvern funcțional.

„Apelul meu public este același pe care l-am subliniat și în cadrul întâlnirilor de astăzi: este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.”