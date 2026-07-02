Finalul stagiunii 2025/2026 la Teatrul German de Stat Timișoara

Un element central al stagiunii l-au reprezentat cele șase premiere, teatrul producând o paletă variată de spectacole: premiera pe țară „Penthesilea. Un recviem” de Nino Haratischwili, în regia lui Eberhard Köhler, care a marcat aniversarea a 55 de ani de activitate artistică a actriței Ida Jarcsek-Gaza, spectacolul pentru copii „Heidi” după Johanna Spyri, în regia Petrei Rațiu, musicalul „Sister Act”, realizat de Răzvan Mazilu, spectacolele din dramaturgia germană contemporană reunite în cadrul proiectului „Drama Nights”, după un concept și sub coordonarea lui Irisz Kovacs și a lui Clemens Bechtel, adaptarea scenică a romanului „Muntele vrăjit” de Thomas Mann, în regia lui Clemens Bechtel, și spectacolul „Iubirea și banii” de Daniel Glattauer, în regia lui Irisz Kovacs.

Teatrul și-a continuat și misiunea educativă și implicarea în formarea noilor generații de spectatori și artiști, organizând, împreună cu Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”, cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Școlar și de Tineret de Expresie Germană, care a reunit între 6 și 10 aprilie 2026 trupe din România, Serbia, Croația și Germania, precum și Weekendul lung de teatru NiL, desfășurat între 24 și 26 aprilie 2026, ediție care a celebrat 30 de ani de existență a trupelor de teatru „NiL”.

În septembrie 2025, spectacolul „Sidy Thal”, de Thomas Perle și Clemens Bechtel, coproducție a Teatrului German de Stat Timișoara și a Teatrului Evreiesc de Stat București, a fost prezentat la Theaterhaus Stuttgart, în Germania. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român. Totodată, TGST și-a consolidat parteneriatele culturale internaționale prin găzduirea a două spectacole ale Teatrului de Stat din Bruchsal (Germania) în luna ianuarie 2026: „else (someone)”, de Carina Sophie Eberle după Arthur Schnitzler, și „JEDER*MANN”, după Hugo von Hofmannsthal. Spectacolul „Heidi” a fost prezentat la Arad și Reșița și spectacolul „Tschick. De ce am furat mașina” a fost susținut la Reșița, teatrul contribuind astfel la consolidarea legăturilor cu publicul din regiune.

La începutul stagiunii 2025/2026, TGST a încheiat cu succes proiectul educativ „Impuls Teatru”, desfășurat în județul Timiș și în scopul apropierii elevilor de fenomenul teatral. Prin activități realizate în colaborare cu instituții de învățământ, proiectul a oferit tinerilor oportunitatea de a descoperi teatrul ca spațiu al creativității, dialogului și exprimării personale. Proiectul a fost cofinanțat de Consiliul Județean Timiș prin programul TimCultura 2025.

Totodată, începând din luna martie 2026, TGST implementează proiectul „Teatru în dialog”, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), care are ca obiectiv dezvoltarea unor instrumente de mediere culturală și aprofundarea experienței de spectacol, prin ateliere, întâlniri și sesiuni de discuții organizate în jurul producțiilor din repertoriu. Activitățile au stimulat implicarea participanților și au contribuit la dezvoltarea competențelor de interpretare, comunicare și gândire critică în rândul elevilor și profesorilor.

În colaborare cu Teatrul German din Szekszárd (Ungaria) și cu secția germană a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu a fost realizat în lunile mai–iunie 2026 un spectacol-joc în format de buzunar, „Lupul păcălit”, după un basm popular din Transilvania, destinat a fi prezentat celor mai mici spectatori, în grădinițe cu predare în limba germană.

Din cauza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 52/2025, în luna noiembrie 2025 teatrul a avut un program de spectacole semnificativ redus.

În această stagiune, teatrul a jucat 97 de reprezentații, iar spectacolele, proiectele educative și evenimentele speciale au numărat 12.361 de spectatori.

Teatrul German de Stat Timișoara mulțumește publicului, partenerilor și colaboratorilor pentru încrederea și susținerea acordate și îi invită pe spectatori să îi fie alături și în stagiunea viitoare, care se va deschide în 18 septembrie 2026 cu spectacolul de musical „Sister Act”.

Teatrul German de Stat Timișoara este o instituție publică de spectacole finanțată de Municipiul Timișoara.