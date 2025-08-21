Fluturi, fluturi.. și Noi 4, două spectacole de teatru în București la mijloc de septembrie

„Fluturi, fluturi..”

15 septembrie, ora 20:00 – București, TNB Sala „Ion Caramitru”

„Fluturi, Fluturi…” este un spectacol cutremurător despre iluzie, singurătate și fuga de adevăr, cu o Maia Morgenstern fascinantă în rolul unei femei care joacă perfect… rolul vieții ei. EDDA e frumoasă, puternică, aparent stăpână pe sine, dar pe dinăuntru se prăbușește sub greutatea propriilor alegeri și a viselor neîmplinite. Alături de Marius Manole și Alexandra Paftală, într-o distribuție de forță, „Fluturi, Fluturi…” este o incursiune scenică între râs și lacrimă, între realitate și iluzie, în care comedia se topește subtil în dramatism. Montarea surprinde prin inovație vizuală – desen în nisip, muzică originală și un spațiu de joc fluid, care amplifică emoția fiecărui moment.

„Noi 4”

17 septembrie, ora 20:00 – București, Sala Dalles

„Noi 4”, un spectacol scris și regizat de Lia Bugnar, este o comedie cu răsturnări neașteptate, unde hohotele de râs și emoțiile se succed fără pauză. Pornind de la un aparent banal triunghi amoros, spectacolul explorează cu umor și inteligență tot ce ne definește: iubirea, prietenia, frica de singurătate și detaliile (aparent) mărunte care ne dau viața peste cap. Marius Manole, Maria Obretin, Ioana Brumar și Lia Bugnar oferă o experiență scenică intensă, cu ritm, replici memorabile și un final care te prinde pe nepregătite.

Biletele pentru toate spectacolele sunt disponibile pe https://proticket.ro și https://fanteatru.ro/

Spectacolele sunt prezentate de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.

