Gabriela Adameșteanu, Virgil Ogășanu și Sînziana Mircea primesc distincțiile speciale la Gala Premiilor Radio România Cultural 2024

PREMIUL DE EXCELENŢĂ îi va fi acordat doamnei GABRIELA ADAMEȘTEANU, care este creatoarea unui univers ficțional complex, locuit de personaje memorabile, cum e celebra Vica Delcă, din „Dimineață pierdută” sau Letiția Branea, al cărei destin este urmărit în mai multe romane. Un auz extrem de sensibil la limbaj și o privire capabilă să atragă în narațiune detalii semnificative pentru construcția atmosferei se împletesc cu observația psihologică rafinată și capacitatea de a construi structuri narative solide, calități care au impus-o pe Gabriela Adameșteanu, încă de la primele cărți, drept una dintre autoarele noastre cele mai importante. Citită și recitită azi, de generații diferite de cititori, tradusă în peste 15 limbi, literatura ei trece cu brio proba timpului și îi asigură autoarei locul printre prozatorii noștri canonici.

„Premiul există de mai multă vreme, dar niciodată nu m-am imaginat în postura aceasta. E un premiu foarte important. Ani de zile mi-am dorit chiar şi numai nominalizarea uneia dintre cărţile mele la premiile acestea. Şi, când am luat pentru „Fontana di Trevi”, premiul Radio România Cultural pentru proză, am fost foarte încântată, mi s-a părut că am bifat o aşteptare. Iar acesta (Premiul de Excelenţă) e ceva ce nici nu am aşteptat, mă bucur foarte mult pentru el.”(Gabriela Adameșteanu)

PREMIUL PENTRU ÎNTREAGA ACTIVITATE îi va reveni domnului VIRGIL OGĂȘANU.

Cu aproape 60 de ani pe scena Teatrului Bulandra din București, Virgil Ogășanu este cel mai longeviv actor al acestuia, fiind apreciat de public și de critica de specialitate, remarcat pentru talentul și dăruirea sa, pentru adevăratul său cult pentru scenă, despre care vorbește cu venerație cu orice prilej. De-a lungul timpului, a jucat în spectacole care au rămas puncte de referință atât în istoria Teatrului Bulandra, cât și în cea a teatrului românesc, precum „Moartea lui Danton” și „D'ale carnavalului” (1966), „Livada cu vișini” (1967), „Iulius Cezar” (1968), „Leonce și Lena” (1970), „Revizorul” (1972), „Azilul de noapte” și „Hedda Gabler” (1975), „Răceala” (1977), „Mizantropul” (1989), „Forma mesei” (1991), „Însemnările unui necunoscut” (2011) și multe altele. În toată cariera sa prodigioasă a lucrat cu mari regizori, printre care Ion Cojar, Lucian Pintilie, Liviu Ciulei, Valeriu Moisescu, Cătălina Buzoianu şi în compania unor actori inegalabili ca Toma Caragiu, Gina Patrichi, Tamara Buciuceanu Botez, Octavian Cotescu, Ileana Predescu, Amza Pellea și mulți alții. Ca semn de respect pentru activitatea sa artistică remarcabilă, a fost decorat în 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler.

“Pentru mine premiul înseamnă o apreciere din partea celor care mi-l oferă. Nu sunt mare vânător de premii, recunosc, nu înseamnă că nu vă mulțumesc și mulțumesc radioului că s-a gândit la mine, dar pentru mine marile premii sunt radio ascultătorii și spectatorii de teatru sau de televiziune. Apreciez “Premiul pentru întreaga activitate” pentru că este dat pentru tot ceea am făcut eu, cu forțele mele, încercând să pun un umăr la această profesie atât de minunată și atât de grea, cum nici nu vă puteți imagina.” Iar amintindu-și de o întâlnire a sa cu George Constantin, Virgil Ogășanu a adăugat: “Marii actori sunt modești întotdeauna pentru că sunt puternici.”

PREMIUL LUX MUNDI este obținut de pianista SÎNZIANA MIRCEA, care are o carieră solistică efervescentă, concertând pe scene precum Kennedy Center Washington D.C., Beijing Silk Road Arts Center, Filarmonica din Stockholm, St Martin-in-the-Fields Londra sau Sala Radio din București. După un parcurs pianistic ascendent, confirmat atât prin cele peste 35 de premii și distincții câștigate în competițiile naționale și internaționale, cât și în cadrul primului turneu în Japonia, susținut cu mare succes de pianistă la numai 19 ani, un an mai târziu, Sînziana Mircea debuta ca solistă în Concertul nr. 5 „Imperialul” de Beethoven, la Tokyo Metropolitan Theater. Debutul său la Carnegie Hall NY (SUA) a avut loc în 2016, printr-un recital solistic cu casa închisă, răsplătit de publicul american cu ovații în picioare minute în șir. Dincolo de realizarea unor interpretări de referință, incluse deja în Fonoteca de Aur a Radio România, inovația și curajul de a deschide noi orizonturi caracterizează parcursul artistic al pianistei române, exemple fiind turneele „Imagine” și „Imagine Chopin”. Pianista concertează în mod constant împreună cu violonistul Alexandru Tomescu, alături de care a publicat două albume și a susținut un amplu turneu mondial în Europa, China și SUA în stagiunea 2023/2024.

„În primul rând vreau să vă spun că a fost pentru mine ca un semn divin, și nu exagerez, când am auzit titlul premiului. Pentru că, pentru mine, Lux Mundi este legat de divinitate, de speranță, de lumină, și această alăturare între muzică, lumină și încredere este lucrul cel mai frumos. Este menirea unui artist aceea de a aduce lumină în viața celor din jur, atunci când sunt în sala de concert, de a aduce lumină prin vibrația sunetelor, iar eu, în particular, introduc elemente de video mapping, de proiecții, în concertele mele. Cred că este un semn, nu l-aș numi o coincidență! Mulțumesc, Radio România Cultural!”, a declarat pianista.