GRO(O)VE ajunge la FITS 2026: spectacolul-eveniment creat de Radu Afrim, în două reprezentații la Sibiu

Ecourile pozitive din presă și social media nu ne-au lăsat să dăm uitării o astfel de manifestare a creativității și a rezistenței prin artă și am decis că GRO(O)VE trebuie să continue. Devenit co-producție UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, GRO(O)VE a revenit cu o și mai puternică dorință de a încânta publicul. S-a întâmplat asta din nou în 17 și 18 iunie, la Sala „Ion Caramitru” a Naționalului bucureștean.
Tot în acele zile, reprezentanții Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu ne-au făcut o propunere de nerefuzat: GRO(O)VE să facă parte din programul ediției cu numărul 33 al unuia dintre cele mai mari și importante festivaluri ale artelor spectacolului din lume.
„Am luat o decizie rapidă, dar necesară, pentru ca un spectacol extraordinar să poată înlocui un spectacol extraordinar care nu mai poate veni, în cele mai bune condiţii. Este vorba despre un eveniment care a deschis Festivalul Naţional de Teatru anul trecut şi care implică o producţie complexă şi numeroase personalităţi artistice.” (Constantin Chiriac, Președintele FITS)
Așadar, două reprezentații ale show-ului inedit GRO(O)VE, co-producție UNITER și TNB, sunt programate miercuri, 24 iunie, ora 21.00 și joi, 25 iunie, ora 18.00, la Fabrica de Cultură UniCredit – Sala Lulu, în cadrul Sezonului românesc al FITS 2026. Turneul GRO(O)VE la FITS Sibiu este realizat cu sprijinul Teatrului Excelsior din București.
Credem că prezența GRO(O)VE la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este o manifestare a firescului în teatru, o pledoarie pentru artă și o îmbiere de a gusta din roadele unei conexiuni profunde între artiști care oferă din energia și bucuria lor. Alături de cei 40 de artiști, puși în valoare cu atâta generozitate de Radu Afrim, promitem să oferim publicului din Sibiu, în 18 tablouri, poate unul dintre cele mai captivante spectacole de anul acesta. Un GRO(O)VE pe sufletul FITS, o bucurie a întregii ființe, o suspendare în starea de grație.
Gro(o)ve
Scenariul și regia: Radu Afrim
Scenografia: Cosmin Florea
Coregrafi și performeri: Andrei Bouariu, Eva Danciu, Andrea Gavriliu, Elena Foriș, Tamara Găgeatu, Flavia Giurgiu, Filip Stoica, Teodora Velescu, Alice Veliche
Actori și performeri: Ștefan Iancu, Flavia Giurgiu, Alex Burcă, Cezara Borger, Eduard Chimac, Ciprian Chiujdea, Răzvan Conțu, David Darie, Elena Foriș, Sebastian Luca, Valentina Kocsis, Andrada Oltean, Jacqueline Stan
Soliste: Luiza Zan, Corina Sîrghi, Ana Everling, Ioana Milculescu, Max Constant, Fruzsina Szabó
Muzicieni: Andrei Petrache (pian), Philip Goron (percuții), Mike Alex (contrabas), Vitályos Lehel (contrabas)
Video design: Andrei Cozlac
Lighting design: Cristian Șimon
Camera live și operare video: Mircea Anca, Florin Boicescu
Sunet live: Bogdan Gadola, Sorin Brehuescu
Producție: Maria Rotar
Co-producători: UNITER și Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București
Durata: 1h 30min
Tablouri
1.
OCHII TĂI MĂSLINE NEGRE
Voce: Corina Sîrghi
Pian: Andrei Petrache
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
2.
AER
Voce: Luiza Zan
Coregrafie: Flavia Giurgiu
Dans: Flavia Giurgiu / Ștefan Iancu
Pian: Andrei Petrache
Percuții: Philip Goron
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
3.
DIMINEAȚA
Voce: Ana Everling
Coregrafie și dans: Eva Danciu
Muzică: Beats y Bateria
4.
SÂRBA LĂLĂITĂ
Voce: Ana Everling
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Andrea Gavriliu / Eduard Chimac
Tobe: Philip Goron
5.
ARRÓL ALÓL SÖTÉTEN BORUL AZ ÉG (DINSPRE APUS, CERUL SE ÎNNOREAZĂ)
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie și dans: Andrei Bouariu
Contrabas: Vitályos Lehel
6.
CÂT E SATU′ MEU DE MARE
Voce: Ioana Milculescu Feat Max Constant
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: David Darie / Elena Foriș / Tamara Găgeatu / Filip Stoica / Valentina Kocsis
Muzica: Alexe Marius Andrei
7.
DORU′ CA PĂDUREA
Voce: Ioana Milculescu
Coregrafie și dans: Alice Veliche
Muzica: Alexe Marius Andrei
8.
PĂHĂRELUL
Voce: Corina Sîrghi
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Andrei Bouariu / Filip Stoica
Pian: Andrei Petrache
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
9.
DE CÂND MAMA M-O FĂCUT
Voce: Ana Everling
Coregrafie și dans: Teodora Velescu
Muzica: Kónya Ütő Bence
10.
DOMOKOSI SÖRKERTBEN (LA BIRT IN SÂNDOMINIC)
Voce: Fruzsina Szabó
Dans: Filip Stoica
Muzica: Kónya Ütő Bence
Contrabas: Vitályos Lehel
11.
HAI MÂNDRUȚO LA DUMBRAVĂ
Voce: Domnica Trop
Coregrafie și remix: Andrea Gavriliu
Dans: Andrei Bouariu / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Valentina Kocsis / Teodora Velescu
12.
ÉN VAGYOK A FALU ROSSZA (RĂUL SATULUI)
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie și dans: Andrea Gavriliu
Pian: Andrei Petrache
Contrabas: Vitályos Lehel
13.
ELOSZTOTTÁK A BÁNATOT (CÂND TRISTEȚE-AU ÎMPĂRȚIT)
Voce: Fruzsina Szabó
Coregrafie: Andrea Gavriliu, Andrei Bouariu, Eva Danciu, Teodora Velescu
Dans: Andrei Bouariu / Eva Danciu / Teodora Velescu
Contrabas: Vitályos Lehel
14.
DE OFTAT CE-AM OFTAT EU
Voce: Ioana Milculescu
15.
ANICA
Voce: Corina Sîrghi
Coregrafie: Alice Veliche
Dans: Alice Veliche / Răzvan Conțu
Pian: Andrei Petrache
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
16.
SEARA
Voce: Luiza Zan
Pian: Andrei Petrache
Percuții: Philip Goron
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
17.
DOINA ÎNGERULUI
Voce: Luiza Zan
Coregrafie și dans: Flavia Giurgiu
Pian: Andrei Petrache
Percuții: Philip Goron
Contrabas: Mike Alex, Vitályos Lehel
18.
BĂTRÂNEASCA
Voce: Ana Everling
Coregrafie: Andrea Gavriliu
Dans: Andrei Bouariu / Alex Burcă / Cezara Borger / Eduard Chimac / Ciprian Chiujdea / Eva Danciu / Elena Foriș / Andrea Gavriliu / Tamara Găgeatu / Valentina Kocsis / Sebastian Luca / Andrada Oltean / Jacqueline Stan / Teodora Velescu