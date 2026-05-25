Hamlet regizat de Gábor Tompa, la Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova!

„Festivalul Internațional Shakespeare Craiova va avea loc între 21 și 31 mai 2026, cu tema WILL matters | Voința naște materie – o invitație de a descoperi voința ca energie creatoare, într-un oraș care, timp de 11 zile, se transformă într-o scenă deschisă! WILL matters pornește de la o idee simplă și puternică: prin voință, ceea ce gândim și visăm devine realitate. Astăzi, Shakespeare contează ca energie vie, mereu reînnoită de scenă și de privirile publicului.Festivalul este o experiență urbană totală, în care Craiova vibrează simultan în multiple spații și ritmuri. Un eveniment în care fiecare participant - spectator, artist, voluntar, partener - simte că are un loc și o voce: festivalul se trăiește și se co-creează.” – conform informațiilor publicate pe site-ul festivalului.

Spectacolul Hamlet, în regia lui Gábor Tompa, a participat la festivaluri precum: Festivalul Național de Teatru din București, ediția 32; Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, ediția 8; Festivalul Internațional de Teatru Madách Imre (MITEM) din Budapesta, ediția 8.

„Noul Hamlet al lui Tompa e-aproape să se piardă pe sine în lumea noului, în lumea lui Claudius. Abia purtat de umerii prietenilor din Bande à part de la Wittenberg și de brațele Ofeliei, Hamlet capătă puterea de a demasca lumea de desene animate în care am ajuns să trăim. Dar animată de desene și nimic altceva / altCineva, lumea e condamnată să o ia de la capăt în secunda următoare. E nevoie de noi și noi Hamleți. E nevoie de noi. Și noi?” – scria Mihai Brezeanu.

Personajul principal, Hamlet, este interpretat de Miklós Vecsei H. (artist invitat din Budapesta), distribuţia fiind întregită de actorii: Ervin Szűcs, Enikő Györgyjakab, Balázs Bodolai, Zsolt Gedő, András Buzási, Ferenc Sinkó, Zsuzsa Tőtszegi, József Bíró, Tamás Kiss, Éva Imre, Anikó Pethő, Szabolcs Balla, Gizella Kicsid, Gáspár Pászka, Venczel Lőrincz-Szabó și Édua Szabó / Tekla Szabó.

La realizarea spectacolului au contribuit: András Both (decorul), Bianca Imelda Jeremias (costumele), András Visky (dramaturgia), Vasile Șirli (muzica originală), Melinda Jakab (coregrafia), András Rancz (imagini video) și Gyopár Bocskai (asistent costume).

Biletele pentru spectacolul Hamlet de la Craiova pot fi achiziționate de la casa de bilete a Teatrului Național „Marin Sorescu” Craiova și online de pe https://shakespearefestival.online/program/hamlet/.