România intră într-un nou val de căldură. ANM anunță temperaturi de până la 34 de grade și furtuni puternice după 28 mai

Căldură extremă urmată de vijelii. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni în România

România se pregătește pentru un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru finalul primăverii. Meteorologii anunță temperaturi care vor depăși pragul unei zile de vară în multe regiuni, iar în vestul și sud-vestul țării valorile maxime vor ajunge chiar la 33-34 de grade Celsius.

Directorul Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat că mijlocul săptămânii va aduce cele mai ridicate temperaturi din acest episod de căldură. Capitala se va apropia și ea de pragul de 30 de grade.

„Partea de vest și sud-vest a țării va beneficia, cu ghilimelele de rigoare, de ceea ce înseamnă valorile termice cele mai mari din acest prim val de căldură.

Astăzi contăm pe valori la scara întregii țări, între 23 până la 31 de grade Celsius, cu o maximă în jurul a 28-29 de grade în Capitală, mâine 32 de grade, pentru ca ziua de miercuri să reprezinte cea mai caldă zi din acest episod și din această săptămână, având în vedere temperaturile care pot atinge în partea de vest sud-vest 33, posibil izolat 34 de grade, chiar și în Capitală nu excludem să ne apropiem de 29 de grade Celsius”, a explicat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Când se strică vremea în România

După episodul de căldură, vremea se va răci brusc începând de joi, 28 mai. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor reveni la valori apropiate de normalul perioadei, iar în multe zone din țară vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

„O scădere a regimului de temperatură o vom resimți pe parcursul zilelor de joi și vineri, la valori apropiate de normalul datei din calendar, cel mult până la 24-25 de grade Celsius, însă la final de săptămână temperaturile vor crește din nou și contăm pe valori peste 25, 26, chiar 27 de grade.

Cum spuneam, zilele de joi și vineri, odată cu masa de aer mai rece vin și cu precipitații, averse torențiale însoțite de descărcări electrice, posibil intensificări ale vântului și, nu în ultimul rând, izolat și căderi de grindină. Așadar, o alternanță pe parcursul acestei săptămâni de la zile foarte călduroase, o ușoară răcire de scurtă durată, după care finalul primăverii în continuare cu temperaturi în creștere”, a declarat Elena Mateescu.

Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică se va accentua în majoritatea regiunilor, iar fenomenele severe de vreme vor apărea mai ales după-amiaza și seara.

Miercuri va fi cea mai fierbinte zi a săptămânii

Potrivit estimărilor ANM, miercuri, 27 mai, va fi cea mai caldă zi din această perioadă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade în aproape toată țara, însă în Banat, Crișana și Oltenia valorile pot urca izolat până la 34 de grade Celsius.

În București, vremea va deveni deosebit de caldă pentru finalul lunii mai, cu temperaturi apropiate de 29-30 de grade.

De joi, răcirea se va resimți în toate regiunile. Maximele vor coborî la valori între 19 și 26 de grade, iar nopțile vor deveni mai reci, mai ales în zonele depresionare și la munte.

Cum va fi vremea la începutul lunii iunie

După episodul de instabilitate atmosferică, finalul săptămânii va aduce din nou vreme frumoasă și temperaturi în creștere. În intervalul 30 mai – 1 iunie, maximele vor depăși din nou 25 de grade în vestul, sudul și centrul țării.

Specialiștii ANM estimează că prima săptămână din iunie va aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei în cea mai mare parte a țării, însă în jumătatea vestică valorile pot fi ușor mai ridicate decât cele specifice începutului de vară.

Cantitățile de precipitații vor rămâne apropiate de cele normale, însă probabilitatea pentru averse și furtuni va crește după data de 1 iunie.

Banatul și Oltenia, cele mai afectate de căldură

În Banat și Crișana, temperaturile vor urca la 31-32 de grade la mijlocul săptămânii, iar nopțile vor deveni tot mai calde. După răcirea temporară de la finalul lunii mai, valorile termice vor crește din nou spre începutul lunii iunie.

Și în Oltenia vremea va deveni călduroasă, cu maxime de 30-31 de grade înainte de răcirea de joi. Ulterior, temperaturile vor reveni la valori ridicate pentru această perioadă.

În Moldova, Transilvania și Maramureș, vremea va alterna între episoade de căldură și perioade cu ploi de scurtă durată și furtuni locale.

Europa, lovită de un val de căldură istoric

În timp ce România traversează alternanțe între zile foarte calde și episoade de instabilitate atmosferică, mai multe state europene se confruntă cu temperaturi record pentru luna mai.

În Spania, temperaturile au ajuns la 38 de grade, iar în Germania, la Regensburg, s-au înregistrat 33,2 grade Celsius, valoare considerată record pentru această perioadă.

Recorduri de temperatură au fost raportate și în Franța, unde meteorologii vorbesc despre un episod istoric de căldură. În doar câteva zile au fost depășite peste 200 de recorduri lunare, iar maximele ar putea ajunge până la 38 de grade.

Și Marea Britanie se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru finalul primăverii. În sud-estul Angliei s-au depășit 30 de grade, iar la Kew Gardens s-au înregistrat 32,3 grade Celsius.