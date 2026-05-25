Jurnalul.ro Ştiri Locale Evacuare de urgență pe o rază de 500 de metri pătrați: Pericol de explozie în Constanța

de Redacția Jurnalul    |    25 Mai 2026   •   20:15
Hepta/Intervenție rapidă în Constanța

Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați să intervină să intervină pe o stradă din municipiul Constanța, după ce un apel anunța că s-a fisurat o țeavă de gaze. Populația a fost evacuată pe o suprafață de 500 de metri pătrați, inclusiv copiii dintr-o grădiniță aflată în proximitate.

Panică, luni după-amiază, în municipiul Constanța, după ce un apel la Dispeceratul ISU Dobrogea anunța că o conductă de gaz s-a fisurat pe o stradă din oraș.

În acest sens, mai multe echipaje ale ISU Dobrogea au intervenit de urgență.

Sosiți la fața locului, echipajele au decis evacuarea locuitorilor pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, precum și evacuarea grădiniței din proximitate, aproximativ 160 de copii fiind scoși afară.

În zonă a intervenit și o echipă Distrigaz, care a oprit alimentarea cu gaz pentru eliminarea pericolului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, au transmis autoritățile.

(sursa: Mediafax)

 

